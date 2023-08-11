Адвокат пояснила, законно ли разрешать детям делать татуировки

В России закон прямо не запрещает делать татуировки несовершеннолетним. Ответственности для мастера, который взялся бы за такое дело, тоже не предусмотрено. Тем не менее, если проанализировать законы, можно заключить, что до возраста 15 лет татуировки лучше не делать. Такие пояснения дала Лайфу адвокат, председатель, управляющий партнёр МКА "ЮрСити" Виктория Шакина.

"Запрет делать татуировки детям без согласия родителей можно вывести из системного толкования разных норм закона, — как минимум, до возраста 15 лет. Полный запрет поддерживается на практике: как правило, тату-салоны отказывают в татуировках детям до 18 лет", — отметила юрист.

Адвокат напомнила, что в возрасте 14–18 лет дееспособность несовершеннолетнего ещё считается частичной. Так, подростки могут без согласия родителей распоряжаться заработком и совершать мелкие бытовые сделки.

"Все остальные сделки несовершеннолетние совершают с письменного согласия своих законных представителей. С точки зрения закона татуировки и пирсинг относятся к медицинским косметологическим услугам, которые требуют определённого вмешательства в кожные покровы и применения специального оборудования и инструмента", — сказала Шакина.

Она обратила внимание, что в российском законодательстве нет возрастных ограничений на оказание косметологических услуг. При этом Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" позволяет несовершеннолетним самим давать согласие на медицинское вмешательство лишь с 15 лет.

"До возраста ребёнка в 15 лет его законный представитель должен дать согласие на медицинское вмешательство. Это правило обусловлено презумпцией добросовестного, заботливого отношения к своему подопечному. Если законный представитель действует вопреки интересам несовершеннолетнего в силу заблуждения, необразованности, религиозных взглядов или по другим соображениям, данный им отказ от медицинского вмешательства в отношении несовершеннолетнего лица может быть оспорен", — уточнила адвокат.

Специалист добавила, что в Британии, Венгрии и Дании можно делать татуировку только с 18 лет, в Греции — с 16, но в присутствии родителей. При этом в ряде стран для мастера предусмотрена уголовная ответственность.

"Закон о нанесении татуировок несовершеннолетним в Великобритании предусматривает штраф для мастера даже в случае присутствия на процедуре родителей или законных представителей. В США законодательство, регламентирующее деятельность по нанесению тату, разнится от штата к штату. В Нью-Йорке, Аляске, Мэне делать тату несовершеннолетним запрещено под угрозой наказания. При этом в зарубежных странах нанесение татуировок, пирсинг относят к деятельности, которая регулируется правовыми актами в области охраны здоровья граждан", — заключила Шакина.