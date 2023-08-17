Чего точно нельзя делать во 2-е лунные сутки, когда отмечается День Авдотьи-малиновки

После Чёрного новолуния 16 августа светило начало понемногу расти. На ночном небе Луна представляет собой тонкую блестящую линию и находится в знаке Дева. Этот знак символизирует трудолюбие — все кропотливые дела у представителей зодиакального круга будут получаться лучше обычного. Также 17 августа, во 2-й день лунного календаря, успешно пройдут финансовые операции, покупка недвижимости или торгово-закупочная деятельность.

2-й день лунного календаря поможет представителям всех знаков зодиака проработать свои негативные стороны. Во время недавнего новолуния на поверхность вылезли внутренние демоны людей. Поэтому 17 августа получится искоренить такие отрицательные качества, как злость и скупость, избавиться от гнева и раздражительности.

Во 2-е сутки Луна становится растущей — эту фазу светило сохранит до нового полнолуния. Энергия знака зодиака Дева и рост ночного светила помогут зарядиться позитивной энергией и выбрать правильное направление в делах, зарядят удачей и вдохновением.

День Авдотьи-малиновки отмечается 17 августа 2023 года

Что за праздник отмечается 17 августа и Авдотья-огуречница. Фото © Shutterstock

Помимо 2-х лунных суток в народе 17 августа принято отмечать народный праздник — День Авдотьи-малиновки, иначе называемой Огуречницей и Сеногнойкой. На Руси в этот день, который по старому календарю выпадал на 4 августа, обычно поспевала малина, которую собирали. Также считалось, что после Дня Авдотьи-малиновки переставали расти огурцы. Одновременно с этим 17 августа в православных церквях и храмах принято чтить память святой Евдокии, которую на русский манер как раз и называют Авдотьей.

Что нельзя делать в День Авдотьи-огуречницы 17 августа, во 2-й лунный день

Что нельзя делать 17 августа во 2-й лунный день и в праздник Авдотьи-малиновки. Фото © Shutterstock