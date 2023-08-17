Чего точно нельзя делать во 2-е лунные сутки, когда отмечается День Авдотьи-малиновки
Начался новый лунный месяц. 2-е его сутки стартуют в 05:38 по московскому времени. Когда ночное светило виднеется только на 1%, наступает мистический период. Что нас ждёт?
После Чёрного новолуния 16 августа светило начало понемногу расти. На ночном небе Луна представляет собой тонкую блестящую линию и находится в знаке Дева. Этот знак символизирует трудолюбие — все кропотливые дела у представителей зодиакального круга будут получаться лучше обычного. Также 17 августа, во 2-й день лунного календаря, успешно пройдут финансовые операции, покупка недвижимости или торгово-закупочная деятельность.
2-й день лунного календаря поможет представителям всех знаков зодиака проработать свои негативные стороны. Во время недавнего новолуния на поверхность вылезли внутренние демоны людей. Поэтому 17 августа получится искоренить такие отрицательные качества, как злость и скупость, избавиться от гнева и раздражительности.
Во 2-е сутки Луна становится растущей — эту фазу светило сохранит до нового полнолуния. Энергия знака зодиака Дева и рост ночного светила помогут зарядиться позитивной энергией и выбрать правильное направление в делах, зарядят удачей и вдохновением.
День Авдотьи-малиновки отмечается 17 августа 2023 года
Что за праздник отмечается 17 августа и Авдотья-огуречница. Фото © Shutterstock
Помимо 2-х лунных суток в народе 17 августа принято отмечать народный праздник — День Авдотьи-малиновки, иначе называемой Огуречницей и Сеногнойкой. На Руси в этот день, который по старому календарю выпадал на 4 августа, обычно поспевала малина, которую собирали. Также считалось, что после Дня Авдотьи-малиновки переставали расти огурцы. Одновременно с этим 17 августа в православных церквях и храмах принято чтить память святой Евдокии, которую на русский манер как раз и называют Авдотьей.
Что нельзя делать в День Авдотьи-огуречницы 17 августа, во 2-й лунный день
Что нельзя делать 17 августа во 2-й лунный день и в праздник Авдотьи-малиновки. Фото © Shutterstock
В четверг, несмотря на благотворную энергию растущей Луны и позитивный настрой, который дарит знак зодиака Дева, из-за народного праздника есть несколько запретов.
- Запрещено ругаться и выяснять отношения. Лучше сосредоточиться на позитиве и попытаться решить конфликты мирным путём.
- В день Авдотьи-малиновки 17 августа нельзя выкидывать, отдавать и даже дарить комнатные растения.
- Рядом с открытыми водоёмами запрещается громко спорить и мусорить, также нельзя брать оттуда воду для полива.
- Во 2-й лунный день лучше не надевать тёмных вещей. Помимо того что чёрный может стать источником неудач в этот четверг, надевать его в день Авдотьи-малиновки на Руси считалось плохой приметой.
- Если не хотите, чтобы из дома ушли любовь и счастье, не используйте в речи 17 августа бранные слова.
Какими окажутся 2-е лунные сутки и что нельзя делать 17 августа в четверг. Фото © Shutterstock