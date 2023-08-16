Этими пятью обыденными товарами из СССР сегодня стали все будто одержимы

Сейчас находится много покупателей вещей, которые выпускались в СССР. Это и коллекционеры, и любители старины, и музеи, и даже кафе и клубы, которые хотят оформить свой дизайн в советском стиле. А всё потому, что, во-первых, это модно, а во-вторых, вызывает у многих людей тёплые воспоминания. Именно из-за волны ностальгии вещи из СССР сейчас высоко ценятся. Реликвии прошлого, когда-то считавшиеся обыденными или даже обязательными, теперь переживают настоящее возрождение. Люди бегают по барахолкам и секонд-хендам, сидят ночами в Сети, дабы найти ламповые вещи. Осторожно, ностальгия может захлестнуть с головой, даже если у вас никогда не было этих товаров!

1. Ламповая электроника: фотоаппараты, радиоприёмники

Плёночные фотоаппараты ФЭД и "Зенит" и радиоприёмники типа "Турист", "Звезда-54" или ​​"Спидола" родом из СССР сейчас пользуются невероятной популярностью. Фото © ТАСС / Великжанин Виктор

Электроника советских времён, известная своей долговечностью и минималистичным дизайном, стала хитом среди коллекционеров и любителей ретродизайна. Винтажные плёночные фотоаппараты типа ФЭД и "Зенита", очень стильные радиоприёмники "Турист". "Звезда-54" или ​​"Спидола" и даже аналоговые часы теперь ценятся за их ностальгическое очарование и ретропривлекательность.

2. Виниловые пластинки и проигрыватели

Виниловые пластинки и проигрыватели из СССР стали востребованы в современном мире, особенно среди ценителей винтажа и коллекционеров. Фото © ТАСС / Семехин Анатолий

Казалось бы, зачем нам в эпоху колонок, флешек и абсолютной доступности онлайн-прослушивания виниловые пластинки? Но они удивительным образом вернулись, накинув на себя несколько тысяч рублей. Мысль, что когда-то виниловые пластинки были основным способом потребления музыки, заставляет сердце трепетать — неужели это было так сакрально? Сегодня виниловый проигрыватель имеет в доме каждый уважающий себя зумер. Современные коллекционеры жаждут тактильных ощущений и лампового потрескивающего звука, которые "блюдца" оправдывают на 100%. Пластинка любимого исполнителя в руках, которую слушал ещё дед, бутылочка советского игристого — и вот вы уже начали своё путешествие во времени.

3. Самовары

Советские самовары стали востребованы в современном мире, особенно среди коллекционеров. Фото © ТАСС / Дик Рудольф

Самовары — это ещё один предмет, который сейчас имеет не столько практическую ценность, сколько эстетическую. Эти традиционные русские приспособления для приготовления чая, когда-то принадлежавшие многим домам, вновь обрели популярность. Самовары, часто замысловатые по дизайну и изготовлению, стали символом наследия великой русской культуры чаепития и данью уважения прошлому. Обладатели старинных "пузатиков" могут даже разбогатеть, но не все, а только те, у которых есть угольный самовар. Электрическими коллекционеры не интересуются, да и обычным любителям ретро такие не заходят. Конечно, более ценными являются те самовары, что были выпущены ещё в дореволюционной России, но изделия советских времён тоже пользуются популярностью и имеют приличную цену.

4. Ретромода: светская одежда и аксессуары

Мода и стиль СССР возвращаются! Сумку-авоську, шапку-петушка и валенки можно вполне увидеть на человеке в 2023 году. Фото © ТАСС / Кузьмин Валентин, Христофоров Валерий

Винтажные предметы советской моды — от меховых шапок до пальто в стиле милитари — теперь славятся своим уникальным стилем и исторической значимостью. Сумка-авоська, шапка-петушок, валенки, красное пальто, варёные джинсы, телогрейки, свитера крупной вязки, ватники, джинсовки и яркие резиновые сапоги — это то, за чем охотятся модники в секондах. Особенно сильно культура погони за ретровещами развита в крупных городах, но и в небольших поселениях есть свои модники на районе. Эту одежду просто обожали наши бабушки и мамы — и мы смело берём с них пример!

5. Предметы советского быта

Предметы советского быта снова в моде, особенно они востребованы среди ценителей винтажа и коллекционеров. Фото © ТАСС / Белинский Юрий

Советская эпоха оставила богатое наследие в виде старинных вещей и винтажных предметов быта — от эмалированной кухонной утвари и металлических подстаканников до монет и сервизов. Наверное, в любом доме можно обнаружить хотя бы какие-то безделушки, книги или посуду тех времён. И может оказаться, что эта самая вещица очень ценна для коллекционеров и от её продажи возможно выручить целое состояние. Особенно рекомендуем заглянуть в коробку с бабушкиными ёлочными игрушками. Советские украшения 30–50-х годов прошлого века, сделанные из стекла, считаются наиболее ценными. Особенно стоит отметить сказочных персонажей и животных. Если окажется, что игрушка была выпущена небольшим тиражом, то за неё можно смело просить несколько десятков тысяч рублей.