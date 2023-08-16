Эндокринолог предупредила, что обезвоживание у водителя приравнивается к четырём бокалам вина

В состоянии обезвоживания водитель неспособен правильно оценивать ситуацию на дороге, что может привести к аварии. Об этом россиян предупредила врач – эндокринолог-диетолог КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" Анна Кривошеева. По её словам, дегидратацию можно сравнить с алкогольным опьянением: порой такое состояние сопоставимо с несколькими бокалами вина.

"Водители с недостаточным содержанием воды в организме совершают ошибки, аналогичные тем автомобилистам, у которых уровень алкоголя в крови составляет 0,8 г/л. Это соответствует четырём выпитым бокалам вина", — приводит слова эндокринолога "Газета.ru".

Именно поэтому, по словам Кривошеевой, за рулём нельзя забывать пить. Обычная вода — наилучший вариант, но её при желании можно смешивать, например, с фруктовым соком.