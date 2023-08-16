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16 августа, 15:25

Эндокринолог предупредила, что обезвоживание у водителя приравнивается к четырём бокалам вина

Врач Кривошеева: Состояние обезвоживания у водителя можно сравнить с опьянением

В состоянии обезвоживания водитель неспособен правильно оценивать ситуацию на дороге, что может привести к аварии. Об этом россиян предупредила врач – эндокринолог-диетолог КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" Анна Кривошеева. По её словам, дегидратацию можно сравнить с алкогольным опьянением: порой такое состояние сопоставимо с несколькими бокалами вина.

"Водители с недостаточным содержанием воды в организме совершают ошибки, аналогичные тем автомобилистам, у которых уровень алкоголя в крови составляет 0,8 г/л. Это соответствует четырём выпитым бокалам вина", приводит слова эндокринолога "Газета.ru".

Именно поэтому, по словам Кривошеевой, за рулём нельзя забывать пить. Обычная вода — наилучший вариант, но её при желании можно смешивать, например, с фруктовым соком.

Без отёков и обезвоживания: Врач рассказала, сколько воды нужно пить в жару

Без отёков и обезвоживания: Врач рассказала, сколько воды нужно пить в жару

Ранее россиянам объяснили, как без потерь переживать жару. При высокой температуре воздуха и влажности очень важно пить воду, так как из-за интенсивного потоотделения человек теряет много жидкости и появляется угроза обезвоживания. А ещё эндокринологи назвали неожиданные сигналы организма об обезвоживании. Так, при недостатке жидкости в организме часто ноет голова, мучает голод и появляются отёки.

Обложка ©

Ryan Porter / Unsplash

Марина Калегина
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