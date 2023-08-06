Без отёков и обезвоживания: Врач рассказала, сколько воды нужно пить в жару

В жаркую погоду усиливается потоотделение, из-за чего организм теряет много жидкости. Чтобы избежать обезвоживания, следует пить достаточное количество воды, но резкое увеличение объёма употребляемой жидкости чревато отёками. Какое же количество воды необходимо летом без вреда для здоровья, читателям Лайфа рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением клиники "МЕДСИ на Васильцовском Стане", гастроэнтеролог-терапевт Елена Тюляева.

По словам медика, в норме расчёт воды — это 30 миллилитров на один килограмм массы тела человека. К примеру, при весе 60 килограммов ежедневно необходимо выпивать 1,8 литра воды. Данные расчёты подходят, если температура не поднимается выше 20 °С тепла. При жаре количество воды следует увеличивать.

"При температуре до +25 °С необходимо увеличить свою норму до 35 миллилитров на один килограмм массы тела. При температуре свыше +25 °С увеличиваем воду до 40 миллилитров на один килограмм массы тела", — пояснила собеседница Лайфа.

Терапевт также рекомендует начинать утро со стакана воды объёмом 150 миллилитров. Жидкость на пустой желудок помогает ускорить метаболизм и снижает риск нагрузки на сердечно-сосудистую систему в течение дня. К 16:00 необходимо употребить 2/3 от суточной нормы воды, а к вечеру следует, наоборот, сократить объёмы. При этом на ночь лучше вовсе отказаться от приёма жидкостей, резюмировала Тюляева.