"Хуже, чем Анапа и Сочи": Москвичи атаковали водоёмы в столице и области из-за жары

Жаркая погода согнала жителей Москвы и области поближе к водоёмам. В Сети распространилось видео, как толпа людей скопилась на пляже у Белопесоцкого карьера в Ступине.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал период с 4 по 7 августа самым жарким этим летом. Он отметил, что температура прогнозируется выше нормы на пять-шесть градусов. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, такая погода продержится в Московском регионе до вторника, а в середине недели на смену жаре придёт северный антициклон, который принесёт осадки.