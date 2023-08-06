Регион

Уведомления отключены

6 августа, 09:16

"Хуже, чем Анапа и Сочи": Москвичи атаковали водоёмы в столице и области из-за жары

Москвичи из-за жары заполонили Белопесоцкий карьер в Ступине

Жаркая погода согнала жителей Москвы и области поближе к водоёмам. В Сети распространилось видео, как толпа людей скопилась на пляже у Белопесоцкого карьера в Ступине.

Толпа людей заполонила Белопесоцкий карьер в Ступине из-за жары. Видео © VK / Подсмотрено в Москве | Московские новости

"Это хуже, чем Анапа и Сочи, вместе взятые", — говорит автор видео.

Жара в Москве побила два температурных рекорда за неделю

Жара в Москве побила два температурных рекорда за неделю

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал период с 4 по 7 августа самым жарким этим летом. Он отметил, что температура прогнозируется выше нормы на пять-шесть градусов. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, такая погода продержится в Московском регионе до вторника, а в середине недели на смену жаре придёт северный антициклон, который принесёт осадки.

Обложка ©

VK / Подсмотрено в Москве | Московские новости

Светлана Оперук
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Московская область
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров