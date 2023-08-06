"Хуже, чем Анапа и Сочи": Москвичи атаковали водоёмы в столице и области из-за жары
Москвичи из-за жары заполонили Белопесоцкий карьер в Ступине
Жаркая погода согнала жителей Москвы и области поближе к водоёмам. В Сети распространилось видео, как толпа людей скопилась на пляже у Белопесоцкого карьера в Ступине.
Толпа людей заполонила Белопесоцкий карьер в Ступине из-за жары. Видео © VK / Подсмотрено в Москве | Московские новости
"Это хуже, чем Анапа и Сочи, вместе взятые", — говорит автор видео.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал период с 4 по 7 августа самым жарким этим летом. Он отметил, что температура прогнозируется выше нормы на пять-шесть градусов. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, такая погода продержится в Московском регионе до вторника, а в середине недели на смену жаре придёт северный антициклон, который принесёт осадки.