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6 августа, 00:44

Жара в Москве побила два температурных рекорда за неделю

Вильфанд: Столичная жара за неделю побила два температурных рекорда

Москвичи, видимо, не напрасно изнывают от жары, ведь в столице уже второй раз за неделю зафиксирован температурный рекорд, рассказал агентству городских новостей "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, вчера была зафиксирована самая высокая температура с начала года, а в пятницу — самая высокая суточная. Таким образом, за неделю было побито два температурных рекорда. Синоптик считает, что это не последние показатели, которыми удивит погода в этом году.

Очевидно, прохлада москвичам только снится, ведь завтра на столбиках термометров можно будет увидеть температуру до +34 градусов. Также Вильфанд предупредил о высоком ультрафиолетовом индексе — больше шести и объяснил, что с восхода до заката солнце будет прогревать подстилающую поверхность.

Жителям Центральной России пообещали резкое похолодание после аномальной жары

Жителям Центральной России пообещали резкое похолодание после аномальной жары

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что аномально жаркая погода в центральной части России продержится ещё пять дней. От Москвы пекло начнёт отступать к середине будущей недели.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Анатолий Симоненко
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