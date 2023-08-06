Жара в Москве побила два температурных рекорда за неделю

Москвичи, видимо, не напрасно изнывают от жары, ведь в столице уже второй раз за неделю зафиксирован температурный рекорд, рассказал агентству городских новостей "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, вчера была зафиксирована самая высокая температура с начала года, а в пятницу — самая высокая суточная. Таким образом, за неделю было побито два температурных рекорда. Синоптик считает, что это не последние показатели, которыми удивит погода в этом году.

Очевидно, прохлада москвичам только снится, ведь завтра на столбиках термометров можно будет увидеть температуру до +34 градусов. Также Вильфанд предупредил о высоком ультрафиолетовом индексе — больше шести и объяснил, что с восхода до заката солнце будет прогревать подстилающую поверхность.