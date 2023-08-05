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5 августа, 14:16

Синоптик рассказала, когда в Москве отступит жара

Синоптик Позднякова: В Москву после аномальной жары придут дожди

Аномально жаркая погода в центральной части России продержится ещё пять дней. От Москвы пекло начнёт отступать к середине будущей недели, рассказала ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Для Москвы мы ждём максимальную температуру в пределах 30–33 градусов. Это уже категория очень жаркой погоды, которую можно отнести к опасным явлениям. Особенно учитывая, что и ночи в Москве будут душными где-то в районе 22 градусов", — сказала специалист в эфире радио "Комсомольская правда".

Такая погода, по словам Поздняковой, продержится в Московском регионе до вторника, а в середине недели на смену жаре придёт северный антициклон, который принесёт осадки.

На юге же России погода может немного испортиться начиная с воскресенья из-за кратковременных дождей. Ливни и похолодание также ожидаются на Урале и юге Сибири.

Названы три правила, которые помогут пережить жару

Названы три правила, которые помогут пережить жару

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал период с 4 по 7 августа самым жарким этим летом. По его словам, температура будет выше нормы на пять-шесть градусов.

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Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Наталья Исакова
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