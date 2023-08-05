Синоптик рассказала, когда в Москве отступит жара
Синоптик Позднякова: В Москву после аномальной жары придут дожди
Аномально жаркая погода в центральной части России продержится ещё пять дней. От Москвы пекло начнёт отступать к середине будущей недели, рассказала ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
"Для Москвы мы ждём максимальную температуру в пределах 30–33 градусов. Это уже категория очень жаркой погоды, которую можно отнести к опасным явлениям. Особенно учитывая, что и ночи в Москве будут душными — где-то в районе 22 градусов", — сказала специалист в эфире радио "Комсомольская правда".
Такая погода, по словам Поздняковой, продержится в Московском регионе до вторника, а в середине недели на смену жаре придёт северный антициклон, который принесёт осадки.
На юге же России погода может немного испортиться начиная с воскресенья из-за кратковременных дождей. Ливни и похолодание также ожидаются на Урале и юге Сибири.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал период с 4 по 7 августа самым жарким этим летом. По его словам, температура будет выше нормы на пять-шесть градусов.
Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов