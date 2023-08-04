Названы три правила, которые помогут пережить жару

В период сильной жары лучше не заниматься спортом, меньше двигаться и пить воду комнатной температуры. Такие советы дал кандидат медицинских наук врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Он напомнил, что во время физической активности мышцы создают дополнительное тепло. Поэтому дневная пробежка может перегреть организм. Лучше выходить на улицу вечером, когда не так жарко.

"Лучше отдыхать в тени и отложить серьёзные физические нагрузки в знойные дни", — сказал эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

Он добавил, что в жару при себе нужно всегда иметь воду комнатной температуры. Её следует пить постоянно маленькими глотками. А врач-диетолог Наталья Круглова посоветовала при такой погоде включать в рацион больше свежих фруктов и овощей и выбирать определённые напитки.

"Из напитков стоит выбирать те, которые будут восполнять водный баланс, например минеральную воду, так как в ней содержатся дополнительные микроэлементы. Для вкуса можно добавить базилик, мяту или кусочки фруктов. Потребление кофесодержащих напитков лучше уменьшить", — отметила Круглова в беседе с NEWS.ru.