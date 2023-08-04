Юрист рассказал, когда жара становится поводом для сокращения рабочего дня

Работодатель обязан сократить рабочий день сотрудникам, если в офисе или на предприятии температура воздуха выше 28,5 градуса. Об этом сообщил юрист Олег Бабич.

"Предельная норма, при которой сохраняется стандартная продолжительность рабочего дня, — это 28 градусов. Если температура в помещении превышает этот порог на 0,5 градуса, надо сокращать рабочий день на один час. Если воздух прогревается до 29 градусов, то на два часа. При температуре 30,5 градуса — на четыре часа", — сказал юрист в интервью радио Sputnik.

По его словам, также в жару работодатель обязан обеспечивать сотрудников прохладительными напитками. Кроме того, на рабочих местах должны быть аптечки.