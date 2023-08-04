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4 августа, 13:17

Юрист рассказал, когда жара становится поводом для сокращения рабочего дня

Юрист Бабич: Рабочий день надо сокращать, если температура в офисе выше 28,5 °C

Работодатель обязан сократить рабочий день сотрудникам, если в офисе или на предприятии температура воздуха выше 28,5 градуса. Об этом сообщил юрист Олег Бабич.

"Предельная норма, при которой сохраняется стандартная продолжительность рабочего дня, — это 28 градусов. Если температура в помещении превышает этот порог на 0,5 градуса, надо сокращать рабочий день на один час. Если воздух прогревается до 29 градусов, то на два часа. При температуре 30,5 градуса — на четыре часа", — сказал юрист в интервью радио Sputnik.

По его словам, также в жару работодатель обязан обеспечивать сотрудников прохладительными напитками. Кроме того, на рабочих местах должны быть аптечки.

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Ранее Лайф сообщал, что вице-спикер Госдумы и член фракции ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой о сокращении рабочего времени россиян из-за жаркой погоды. По словам парламентария, это поможет улучшить условия труда, а также защитить права и интересы работников.

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Freepik

Наталья Исакова
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