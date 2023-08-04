Раскалённая угроза: В Москве из-за жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил об оранжевом уровне погодной опасности в Москве
В пятницу и субботу, 4 и 5 августа, в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. Воздух в столице может прогреться до 32 градусов, предупреждают синоптики. Отсюда и рекомендации усилить бдительность.
Оранжевый уровень угрозы означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Погодные условия, при которых могут объявить оранжевую угрозу, это шквалистый ветер, ливни, грозы, град, морозы, снегопады, метели или, как в данном случае, жара.
Предупреждение действует в Москве до 18:00 пятницы и с 12:00 до 18:00 субботы.
Лайф уже писал, что в сильную жару возрастает нагрузка на сердце, так как увеличивается частота сердечных сокращений, повышается артериальное давление, отекают ноги, а чрезмерная потеря жидкости (обезвоживание) повышает риск тромбообразования. Врач-терапевт рассказала о том, как пережить жару сердечникам, гипертоникам и гипотоникам.