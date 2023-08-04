Названы регионы России, в которых в выходные будет адское пекло
Северо-Кавказский гидрометцентр: Жара до 43 °C ожидается на юге России
Сильная жара до 43 градусов ожидается в ближайшие субботу и воскресенье на юге России. Такая информация следует из прогноза метеослужбы Северо-Кавказского ФО. В Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях температура воздуха будет доходить до 42 градусов, в Калмыкии воздух прогреется до 43. В Краснодарском крае ожидается 39 градусов.
"В большинстве районов европейской территории России установится жаркая сухая погода с температурой воздуха на четыре-девять градусов выше средних климатических значений", — говорится в сообщении метеорологов.
Лайф уже писал, что в сильную жару возрастает нагрузка на сердце, так как увеличивается частота сердечных сокращений, повышается артериальное давление, отекают ноги, а чрезмерная потеря жидкости (обезвоживание) повышает риск тромбообразования. Врач-терапевт рассказала о том, как пережить жару сердечникам, гипертоникам и гипотоникам.