Терапевт рассказала, чем отличаются солнечный и тепловой удар и что делать в каждом из случаев

В сильную жару возрастает нагрузка на сердце, так как увеличивается частота сердечных сокращений, повышается артериальное давление, отекают ноги, а чрезмерная потеря жидкости (обезвоживание) повышает риск тромбообразований. Резкие перепады температур также несут дополнительный стресс организму. О том, как пережить жару сердечникам, гипертоникам и гипотоникам, Лайфу рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт Клиники МЕДСИ в Хорошёвском проезде Евгения Иванова.

"Чётко выполняйте рекомендации врача по приёму лекарственных препаратов, не забывайте регулярно контролировать артериальное давление и пульс, ведите дневник давления. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется воздержаться от поездок в городском транспорте в жаркое время суток, если они не оборудованы системой климат-контроля", — отметила собеседница Лайфа.

Врач также рассказала, чем отличаются тепловой удар и солнечный. Тепловой удар — это нарушение терморегуляции организма в результате воздействия высоких температур. Солнечный удар — результат воздействия прямых солнечных лучей. Оба состояния имеют схожие симптомы: усталость, сонливость, общая слабость, головная боль, тошнота (вплоть до рвоты), шум в ушах, частое сердцебиение, потемнение в глазах, потеря сознания.

При возникновении признаков теплового или солнечного удара необходимо: вызвать скорую помощь по телефону 103 или 112;

перенести пострадавшего в тень или прохладное помещение, приподнять голову;

снять одежду, расслабить ремень;

приложить ко лбу холодный компресс, можно обтереть тело влажным полотенцем;

если человек в сознании, дайте ему попить прохладной воды; если без сознания, его нужно попытаться пробудить нашатырным спиртом.