Медик перечислила продукты, которые стоит исключить из рациона в жару

Во время жары лучше избегать употребления полуфабрикатов, молочной продукции и закусок с белково-углеводной средой. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Макиша. В первую очередь с особой осторожностью нужно есть продукты с небольшим сроком годности.

"Это молоко, кефир, йогурты на основе сладких добавок. Те, где сладких вкраплений больше, хранятся меньше, поэтому лучше покупать в небольшом количестве такие десерты и быстро их съедать", — рассказала медик.

Также она рекомендовала не покупать и не готовить салаты с содержанием яиц, колбасы и майонеза. В таких блюдах быстро размножаются бактерии. А в добавленных в салаты овощах во время жары быстро начинается процесс гниения.

Как отметила диетолог в беседе с "Вечерней Москвой", крайне осторожно нужно покупать и полуфабрикаты — колбасы, рыбные изделия, мясные нарезки. Также лучше исключить употребление готовых блюд из разряда улично-ресторанной кулинарии, отметила она. А ещё в жару вредно пить и сладкие напитки. Они не восстанавливают водный баланс и содержат множество пустых калорий, которые плохо влияют на фигуру.