Вкусная молодость: Девушкам назвали 6 веских причин налегать на дыни

Настоящий сезон для дынь начинается ближе к августу, хотя на прилавках эти продукты появляются ещё в начале лета. Диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах дыни, объяснила, как её выбрать и для кого она может быть вредна.

Из-за высокого содержания фруктозы в дыне много сахара, объяснила врач. Тут есть как плюсы — получение энергии, так и минусы — чрезмерное увлечение этим плодом может навредить людям с избыточным весом и сахарным диабетом. А ещё в дыне много жидкости, так что организм легко её усвоит. Кроме того, дыня богата клетчаткой, кремнием и витамином С, полезными для кожи.

"Клетчатка достаточно нежная и забирает излишки холестерина, сахара и соли тяжёлых металлов. Кремний укрепляет кости, зубы, волосы и ногти и оказывает омолаживающее действие. Помимо этого, в дыне много витамина C, хотя многие считают, что он содержится только в кислых продуктах. Он работает как антиоксидант, иммуномодулятор, помогает выработке соединительной ткани, улучшает тургор кожи", — сообщила диетолог в беседе с "Вечерней Москвой".

Но стоит помнить, что дыни, как представители бахчевых, способны собирать нитраты, а ещё их часто кормят азотистыми удобрениями, чтобы ускорить рост. Так что их не стоит покупать раньше сезона созревания. А ещё дыни лучше не приобретать в ларьках у дороги или с рук, насчёт таких плодов никто не даст гарантию. Также не стоит покупать их в разрезанном состоянии, если только не берёте их в супермаркетах, оборудованных хорошими холодильниками. Плод должен быть завёрнут в плёнку.

Соломатина добавила, что выбрать хорошую дыню можно по приятному запаху. Отсутствие запаха свойственно незрелым дыням. А ещё лучше не брать плоды с вмятинами или залежавшиеся на полке. Кроме того, не стоит грызть дыни до корки, в которой копятся нитраты. Также важно не забывать тщательно мыть плоды. А из-за вероятности возможного содержания нитратов беременным и кормящим женщинам, людям со слабым иммунитетом, пожилым и детям стоит воздержаться от употребления ранних плодов в пищу.