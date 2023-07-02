Россиянам объяснили, как не отравиться ранними арбузами и дынями
Агроном Викулов: Ранние арбузы и дыни нужно есть небольшими порциями
Ранние арбузы и дыни зачастую содержат много нитратов. Как снизить риск отравления при их употреблении, в интервью радио Sputnik рассказал агроном Владимир Викулов.
Для получения раннего урожая некоторые фермеры могут использовать минеральные удобрения, а бахчевые культуры склонны к накоплению нитратов. Поэтому, чтобы снизить риск отравления солями азотной кислоты, агроном советует употреблять ранние арбузы и дыни малыми порциями.
"Молодому и здоровому человеку лучше не есть сразу больше 200–300 граммов ранних арбузов и дынь. Детям и пожилым людям следует употреблять ещё меньше, чтобы избежать отравления", — рекомендовал Владимир Викулов.
А ранее председатель общероссийской организации "Садоводы России" Андрей Туманов назвал признаки смертельно опасных арбузов. В частности, насторожить должны трещины на кожуре.
ТАСС / Пётр Ковалёв