Россиянам объяснили, как не отравиться ранними арбузами и дынями

Ранние арбузы и дыни зачастую содержат много нитратов. Как снизить риск отравления при их употреблении, в интервью радио Sputnik рассказал агроном Владимир Викулов.

Для получения раннего урожая некоторые фермеры могут использовать минеральные удобрения, а бахчевые культуры склонны к накоплению нитратов. Поэтому, чтобы снизить риск отравления солями азотной кислоты, агроном советует употреблять ранние арбузы и дыни малыми порциями.

"Молодому и здоровому человеку лучше не есть сразу больше 200–300 граммов ранних арбузов и дынь. Детям и пожилым людям следует употреблять ещё меньше, чтобы избежать отравления", — рекомендовал Владимир Викулов.