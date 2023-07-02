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2 июля, 19:01

Россиянам объяснили, как не отравиться ранними арбузами и дынями

Агроном Викулов: Ранние арбузы и дыни нужно есть небольшими порциями

Ранние арбузы и дыни зачастую содержат много нитратов. Как снизить риск отравления при их употреблении, в интервью радио Sputnik рассказал агроном Владимир Викулов.

Для получения раннего урожая некоторые фермеры могут использовать минеральные удобрения, а бахчевые культуры склонны к накоплению нитратов. Поэтому, чтобы снизить риск отравления солями азотной кислоты, агроном советует употреблять ранние арбузы и дыни малыми порциями.

"Молодому и здоровому человеку лучше не есть сразу больше 200–300 граммов ранних арбузов и дынь. Детям и пожилым людям следует употреблять ещё меньше, чтобы избежать отравления", — рекомендовал Владимир Викулов.

Причиной смертельного отравления ребёнка в Кузбассе мог быть вовсе не арбуз

Причиной смертельного отравления ребёнка в Кузбассе мог быть вовсе не арбуз

А ранее председатель общероссийской организации "Садоводы России" Андрей Туманов назвал признаки смертельно опасных арбузов. В частности, насторожить должны трещины на кожуре.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Лариса Сафронова
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