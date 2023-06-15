Названы признаки смертельно опасных арбузов

Утверждения, будто арбуз легко впитывает инсектициды и пестициды, на поверку оказываются выдумкой. Об этом и о том, какие плоды покупать не стоит ни в коем случае, в беседе с телеканалом "360" рассказал Андрей Туманов, председатель общероссийской организации "Садоводы России".

По его словам, арбузы почти не обрабатываются пестицидами. А отравления нитратами, которые многих пугают, ещё ни разу не случались на практике. Арбуз, конечно, может стать причиной отравления, но не из-за того, что с ним происходило на этапе выращивания.

А вот трещины на кожуре — уже настоящий повод для беспокойства, ведь через них в плоде могли появиться опасные для человеческого здоровья микроорганизмы, уточнил эксперт. По той же причине нельзя покупать арбузы в уже разрезанном виде. В России продажа разрезанных арбузов запрещена, да и во многих других странах тоже, однако некоторые продавцы этот запрет игнорируют.

"Выбирая арбуз, внимательно его осмотрите: он должен быть цельный, без трещин и вмятин. Любое механическое воздействие означает брак. Не стоит соглашаться покупать такую ягоду даже при очень выгодной скидке — здоровье намного дороже", — предостерёг эксперт.