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15 июня, 08:24

Отёк мозга, кома, смерть: В Кузбассе ребёнок умер от отравления арбузом

В Кемеровской области семилетний мальчик умер от отравления арбузом

В городе Анжеро-Судженске Кемеровской области от отравления арбузом умер семилетний мальчик, его восьмилетнего брата удалось спасти. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По его данным, 8 июня семья купила арбуз в магазине "Светофор", а через два дня его поели дети, после чего им резко стало плохо. Мальчиков пришлось госпитализировать.

У младшего на фоне кишечной инфекции произошли отёк мозга и обезвоживание, он впал в кому. Его вертолётом перевезли в кемеровскую больницу в тяжелейшем состоянии. Спасти ребёнка не удалось. У старшего брата было сильнейшее воспаление кишечника, но ему удалось выжить.

Региональное СУ СКР уже возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Из магазина, в котором покупали арбуз, и других точек сети изъята продукция для исследования. Проводится экспертиза.

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А ранее в Курганской области умерла одиннадцатиклассница, которая выпила ядовитый алкогольный напиток "Мистер Сидр" и впала в кому после этого. В организм девушки тоже попала большая доза метанола.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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