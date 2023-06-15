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15 июня, 07:36

Школьник до смерти накурился вейпом в Саратове

Подросток покурил вейп, впал в кому и умер в больнице в Саратове

В Саратове 15-летний подросток скончался после отравления вейпом, следователи инициировали проверку. Об этом сообщается в пресс-службе Следственного комитета по региону.

"Следователем СК в настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", говорится в тексте.

29 мая школьника доставили в больницу после того, как ему стало плохо во время курения вейпа. У него диагностировали отёк легких и отравление неизвестным веществом. Мальчик впал в кому и его подключили к ИВЛ. Врачи планировали ему пересадку сердца, однако подросток скончался.

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Ранее воспитанники приюта в Курской области массово отравились жидкостью для вейпов. У всех были одинаковые симптомы: головные боли, рвота, проблемы с давлением, потемнение в глазах. Власти региона заявили, что отравление не связано с жидкостью для вейпов.

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TACC / NEWS.ru / Булкин

Татьяна Миссуми
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