Школьник до смерти накурился вейпом в Саратове
Подросток покурил вейп, впал в кому и умер в больнице в Саратове
В Саратове 15-летний подросток скончался после отравления вейпом, следователи инициировали проверку. Об этом сообщается в пресс-службе Следственного комитета по региону.
"Следователем СК в настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в тексте.
29 мая школьника доставили в больницу после того, как ему стало плохо во время курения вейпа. У него диагностировали отёк легких и отравление неизвестным веществом. Мальчик впал в кому и его подключили к ИВЛ. Врачи планировали ему пересадку сердца, однако подросток скончался.
Ранее воспитанники приюта в Курской области массово отравились жидкостью для вейпов. У всех были одинаковые симптомы: головные боли, рвота, проблемы с давлением, потемнение в глазах. Власти региона заявили, что отравление не связано с жидкостью для вейпов.
TACC / NEWS.ru / Булкин