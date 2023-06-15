Школьник до смерти накурился вейпом в Саратове

В Саратове 15-летний подросток скончался после отравления вейпом, следователи инициировали проверку. Об этом сообщается в пресс-службе Следственного комитета по региону.

29 мая школьника доставили в больницу после того, как ему стало плохо во время курения вейпа. У него диагностировали отёк легких и отравление неизвестным веществом. Мальчик впал в кому и его подключили к ИВЛ. Врачи планировали ему пересадку сердца, однако подросток скончался.