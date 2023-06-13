В России предложили ввести таможенную пошлину на вейпы и айкосы
"Известия": В России предложили ввести на вейпы и айкосы таможенную пошлину в 13%
Устройства для нагревания табака и вейпы могут обложить таможенной пошлиной в размере 13%. Как пишет газета "Известия", меру хотят ввести по аналогии с курительными трубками и кальянами.
Специалисты Счётной палаты заметили разницу ставок для ввозных таможенных пошлин на электронные сигареты и другие приборы для курения. В частности, для тейпов и айкосов сбор отсутствует, а для кальянов он составляет 13%.
"Аудиторы контрольного органа предлагают выравнять тарифное обложение для никотинсодержащей продукции, повысив нулевую ставку до уровня не менее 13%. В результате дополнительные поступления в казну могут составить 4,5 миллиарда рублей в год", — пишет газета.
Как подчеркнул глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов, повышение таможенной пошлины является одной из популярных мировых практик по борьбе с курением. Высокая цена изделия отвечает общественным интересам и более рациональна, чем дешевизна и общедоступность, убеждён он.
Лайф предупреждает, что курение вейпов может привести к появлению злокачественных опухолей в ротовой полости. В состав всех подобных смесей, даже безникотиновых, включены ароматизаторы, гликоль и глицерин, при нагревании выделяющие формальдегиды, обладающие высокой токсичностью и без труда проникающие в лёгкие и ротовую полость.
Unsplash