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12 июня, 23:47

В России предложили ввести таможенную пошлину на вейпы и айкосы

"Известия": В России предложили ввести на вейпы и айкосы таможенную пошлину в 13%

Устройства для нагревания табака и вейпы могут обложить таможенной пошлиной в размере 13%. Как пишет газета "Известия", меру хотят ввести по аналогии с курительными трубками и кальянами.

Специалисты Счётной палаты заметили разницу ставок для ввозных таможенных пошлин на электронные сигареты и другие приборы для курения. В частности, для тейпов и айкосов сбор отсутствует, а для кальянов он составляет 13%.

"Аудиторы контрольного органа предлагают выравнять тарифное обложение для никотинсодержащей продукции, повысив нулевую ставку до уровня не менее 13%. В результате дополнительные поступления в казну могут составить 4,5 миллиарда рублей в год", — пишет газета.

Как подчеркнул глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов, повышение таможенной пошлины является одной из популярных мировых практик по борьбе с курением. Высокая цена изделия отвечает общественным интересам и более рациональна, чем дешевизна и общедоступность, убеждён он.

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Лайф предупреждает, что курение вейпов может привести к появлению злокачественных опухолей в ротовой полости. В состав всех подобных смесей, даже безникотиновых, включены ароматизаторы, гликоль и глицерин, при нагревании выделяющие формальдегиды, обладающие высокой токсичностью и без труда проникающие в лёгкие и ротовую полость.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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