Причиной смертельного отравления ребёнка в Кузбассе мог быть вовсе не арбуз
Роспотребнадзор изъял партию арбузов из магазина в Кузбассе, где погиб мальчик
Роспотребнадзор изъял всю партию арбузов из магазина "Светофор" в Кемеровской области, где насмерть отравился семилетний мальчик. Об этом сообщил телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА".
По его данным, после проведения некоторых экспертиз специалисты предполагают, что источником инфекции, которая привела к смерти невинного ребёнка в Анжеро-Судженске, был совсем не арбуз. Более точную причину смогут назвать после судмедэкспертизы.
Напомним, семилетний мальчик скончался от отравления арбузом из "Светофора" — магазина сети дискаунтеров. На фоне кишечной инфекции у него произошли отёк мозга и обезвоживание, он впал в кому. Восьмилетнему брату погибшего тоже сильно поплохело после вкусного фрукта — у него было сильнейшее воспаление кишечника, однако мальчика удалось спасти. Уже удалось выяснить, что причиной отравления могли стать неправильные условия хранения.
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