Причиной смертельного отравления ребёнка в Кузбассе мог быть вовсе не арбуз

Роспотребнадзор изъял всю партию арбузов из магазина "Светофор" в Кемеровской области, где насмерть отравился семилетний мальчик. Об этом сообщил телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА".

По его данным, после проведения некоторых экспертиз специалисты предполагают, что источником инфекции, которая привела к смерти невинного ребёнка в Анжеро-Судженске, был совсем не арбуз. Более точную причину смогут назвать после судмедэкспертизы.