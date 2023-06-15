Арбуз, отравивший насмерть ребёнка в Кузбассе, хранили в холодильнике для цветов
SHOT: Сгубивший ребёнка в Кемеровской области арбуз мог неправильно храниться
Арбуз, которым насмерть отравился семилетний мальчик из Кемеровской области, хранился до этого его бабушкой в холодильнике цветочного магазина, сообщает SHOT ПРОВЕРКА. Эксперты выясняют, могло ли это стать причиной отравления.
Источник сообщил журналистам, что у настолько резкого отравления могут быть разные причины. Специалисты заняты установлением источника острой кишечной инфекции, которая привела к осложнениям на других органах.
Директор "Светофора" — магазина, где купили арбуз, сообщил журналистам, что абсолютно убеждён в качестве своих товаров, добавив, что контроль за этим обеспечивается на высочайшем уровне. Кроме того, по его словам, за последнее время было продано очень много арбузов и никаких жалоб не поступало.
Родители скончавшегося мальчика ожидают результатов судмедэкспертизы.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что семилетний мальчик в Анжеро-Судженске Кемеровской области умер, отравившись арбузом. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.
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