Регион

Уведомления отключены

28 июля, 13:12

Врач посоветовала не пить зелёный чай при бессоннице, гастрите и гипертонии

Диетолог Мухина: Зелёный чай повышает кислотность желудка и опасен при гастрите

Доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина предупредила, что зелёный чай может навредить людям, у которых есть проблемы с желудком, высокое давление и нарушения сна.

В беседе с "Москвой 24" врач отметила, что напиток повышает кислотность желудка и это должно насторожить тех, у кого есть гастрит с повышенной кислотностью. Кроме того, в зелёном чае содержится тонизирующее вещество теин (аналог кофеина). Поэтому людям, страдающим бессонницей и всяческими нарушениями сна, его лучше пить до 16:00, советует диетолог.

"Также кофеин может несколько повысить артериальное давление, поэтому, если у человека и так высокие показатели, употреблять напиток нежелательно", — заключила Мухина.

Заживляет раны, замедляет старение: Диетолог перечислила полезные свойства чёрного и зелёного чая

Заживляет раны, замедляет старение: Диетолог перечислила полезные свойства чёрного и зелёного чая

Ранее дерматолог Филёва призвала пить не больше двух чашек кофе и чая с молоком в день. Врач также рассказала, что молоко при взаимодействии с чаем или кофе теряет все свои полезные свойства и просто насыщает напиток жиром.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров