Врач посоветовала не пить зелёный чай при бессоннице, гастрите и гипертонии

Доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина предупредила, что зелёный чай может навредить людям, у которых есть проблемы с желудком, высокое давление и нарушения сна.

В беседе с "Москвой 24" врач отметила, что напиток повышает кислотность желудка и это должно насторожить тех, у кого есть гастрит с повышенной кислотностью. Кроме того, в зелёном чае содержится тонизирующее вещество теин (аналог кофеина). Поэтому людям, страдающим бессонницей и всяческими нарушениями сна, его лучше пить до 16:00, советует диетолог.

"Также кофеин может несколько повысить артериальное давление, поэтому, если у человека и так высокие показатели, употреблять напиток нежелательно", — заключила Мухина.