Врач посоветовала не пить зелёный чай при бессоннице, гастрите и гипертонии
Диетолог Мухина: Зелёный чай повышает кислотность желудка и опасен при гастрите
Доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина предупредила, что зелёный чай может навредить людям, у которых есть проблемы с желудком, высокое давление и нарушения сна.
В беседе с "Москвой 24" врач отметила, что напиток повышает кислотность желудка и это должно насторожить тех, у кого есть гастрит с повышенной кислотностью. Кроме того, в зелёном чае содержится тонизирующее вещество теин (аналог кофеина). Поэтому людям, страдающим бессонницей и всяческими нарушениями сна, его лучше пить до 16:00, советует диетолог.
"Также кофеин может несколько повысить артериальное давление, поэтому, если у человека и так высокие показатели, употреблять напиток нежелательно", — заключила Мухина.
Ранее дерматолог Филёва призвала пить не больше двух чашек кофе и чая с молоком в день. Врач также рассказала, что молоко при взаимодействии с чаем или кофе теряет все свои полезные свойства и просто насыщает напиток жиром.
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