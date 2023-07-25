Врач рассказала, сколько чашек кофе и чая с молоком можно пить в день

Чай или кофе с молоком пить можно, но надо ограничиться двумя чашками в день. Такой совет дала врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филёва. Она пояснила, что в молоке содержатся кальций, витамин D и белок, необходимые для функционирования сердца, мышц и костей, однако при взаимодействии с чаем или кофе оно теряет полезные свойства и насыщает их жиром.

"В этих напитках содержатся танины, которые связывают белок молока казеин, в результате этого кальций из молочных продуктов всасывается хуже. Кроме того, когда кофеин вступает в реакцию с казеином, образуется плотная и липкая субстанция, которая тяжело усваивается организмом", — отметила медик.

В беседе с "Газетой.ru" она также рассказала, что добавление молока в кофе и чай мешает полезным антиоксидантам и полифенолам "проявить себя в полной мере". Калорийность чашки американо или зелёного чая без сахара составляет не более двух ккал, а вместе с молоком — до 40 ккал.

"При этом жиры в молочных продуктах насыщенные. Их избыток негативно влияет на здоровье и может повышать уровень "плохого" холестерина в крови. Поэтому в кофе или чай лучше добавлять молоко с пониженным содержанием жира — так можно контролировать свой вес и снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний", — заключила Филёва.