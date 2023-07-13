Вплоть до судорог: Фельдшер рассказала, к чему может привести отравление йогуртом
Фельдшер Пфейфер: Из-за просроченного йогурта у ребёнка могут начаться судороги
Отравиться свежим йогуртом можно, если он долго находился в условиях комнатной температуры. А если ребёнок выпил просроченный продукт, то у него могут даже начаться судороги. Об этом заявила преподаватель НМО "Гарант сервис университет" и фельдшер скорой помощи Елизавета Пфейфер.
Она добавила, что на фоне повышенной температуры тела у детей в таком случае также появляются жидкий стул и рвота. В этой ситуации надо срочно обратиться к врачу. Специалист уточнила, что отравление происходит, как правило, из-за патогенных микроорганизмов.
"В кисломолочной продукции хорошо размножаются стрептококки, стафилококки, кишечная палочка, ротавирус, грибы, которые могут привести к тяжёлой интоксикации", — отметила Пфейфер в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Ранее Лайф сообщал о массовом отравлении детсадовцев в Орске Оренбургской области. Как рассказали в Минздраве региона, у воспитанников нескольких дошкольных учреждений вечером 11 июля началась рвота. Вся медслужба Орска после этого была усилена. Позднее стало известно, что у детей диагностировали острую кишечную инфекцию. Они могли отравиться испорченным йогуртом. Было госпитализировано девять детей. По данным RT, всех отравившихся уже выписали из больницы.
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