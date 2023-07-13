Вплоть до судорог: Фельдшер рассказала, к чему может привести отравление йогуртом

Отравиться свежим йогуртом можно, если он долго находился в условиях комнатной температуры. А если ребёнок выпил просроченный продукт, то у него могут даже начаться судороги. Об этом заявила преподаватель НМО "Гарант сервис университет" и фельдшер скорой помощи Елизавета Пфейфер.

Она добавила, что на фоне повышенной температуры тела у детей в таком случае также появляются жидкий стул и рвота. В этой ситуации надо срочно обратиться к врачу. Специалист уточнила, что отравление происходит, как правило, из-за патогенных микроорганизмов.