Угрозы жизни нет: Девять детей госпитализированы после отравления йогуртом в Орске

После отравления йогуртом в Орске госпитализированы девять воспитанников детских садов. Как сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, их жизни ничего не угрожает, несовершеннолетние находятся под наблюдением медиков.

"Из 36 детей, обратившихся в медучреждения, девять находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает... У остальных симптомов заболевания уже нет, но в течение ближайших двух часов будет проведён контроль их состояния на дому", — написал глава области в телеграм-канале.

По его словам, уже установлен предположительный источник отравления детей — это один продукт Новотроицкого молокозавода. Речь, вероятно, идёт об испорченном йогурте. Поставки всей продукции с этого предприятия приостановлены как в социальные учреждения, так и в розничную сеть до выяснения всех обстоятельств, подчеркнул Паслер. При этом следственные органы уже возбудили уголовное дело по факту отравления воспитанников дошкольных учреждений в Орске.