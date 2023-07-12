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12 июля, 05:25

Угрозы жизни нет: Девять детей госпитализированы после отравления йогуртом в Орске

Губернатор Паслер: В Орске девять детей госпитализированы после отравления

После отравления йогуртом в Орске госпитализированы девять воспитанников детских садов. Как сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, их жизни ничего не угрожает, несовершеннолетние находятся под наблюдением медиков.

"Из 36 детей, обратившихся в медучреждения, девять находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает... У остальных симптомов заболевания уже нет, но в течение ближайших двух часов будет проведён контроль их состояния на дому", — написал глава области в телеграм-канале.

Причиной массового отравления детей в Орске мог стать испорченный йогурт

Причиной массового отравления детей в Орске мог стать испорченный йогурт

По его словам, уже установлен предположительный источник отравления детей — это один продукт Новотроицкого молокозавода. Речь, вероятно, идёт об испорченном йогурте. Поставки всей продукции с этого предприятия приостановлены как в социальные учреждения, так и в розничную сеть до выяснения всех обстоятельств, подчеркнул Паслер. При этом следственные органы уже возбудили уголовное дело по факту отравления воспитанников дошкольных учреждений в Орске.

Ранее Лайф сообщал о массовом отравлении детсадовцев в Орске Оренбургской области. Как рассказали в Минздраве региона, у воспитанников нескольких дошкольных учреждений накануне вечером началась рвота. Вся медслужба Орска усилена. Позднее стало известно, что у детей диагностировали острую кишечную инфекцию.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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