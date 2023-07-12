Причиной массового отравления детей в Орске мог стать испорченный йогурт

Источником массового отравления воспитанников детских садов в Орске Оренбургской области мог стать испорченный йогурт Новотроицкого молокозавода. Как пишет "SHOT-Проверка", в больницу поступили обращения от обеспокоенных родителей.

Как удалось выяснить, на данный момент за помощью врачей обратились 36 родителей воспитанников детсадов. Жалобы были одинаковые: высокая температура, тошнота, рвота и жидкий стул у детей. Восемь малышей с пищевой интоксикацией пришлось госпитализировать в состоянии средней степени тяжести.

Заболевшими оказались воспитанники разных детских садов города, которых накануне накормили йогуртом Новотроицкого молокозавода. По предварительным данным, дата его производства — 11 июля 2023 года.

Сейчас всю продукцию предприятия изымают, а его работу временно приостанавливают. Кроме того, детским садам рекомендовали в обязательном порядке сменить поставщика, а бюджетным учреждениям запретили в аномальную жару подавать молочные продукты в пищу без термообработки.