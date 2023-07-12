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12 июля, 01:18

Причиной массового отравления детей в Орске мог стать испорченный йогурт

SHOT: Источником отравления более 30 детей в Орске мог стать испорченный йогурт

Источником массового отравления воспитанников детских садов в Орске Оренбургской области мог стать испорченный йогурт Новотроицкого молокозавода. Как пишет "SHOT-Проверка", в больницу поступили обращения от обеспокоенных родителей.

Как удалось выяснить, на данный момент за помощью врачей обратились 36 родителей воспитанников детсадов. Жалобы были одинаковые: высокая температура, тошнота, рвота и жидкий стул у детей. Восемь малышей с пищевой интоксикацией пришлось госпитализировать в состоянии средней степени тяжести.

Заболевшими оказались воспитанники разных детских садов города, которых накануне накормили йогуртом Новотроицкого молокозавода. По предварительным данным, дата его производства — 11 июля 2023 года.

Сейчас всю продукцию предприятия изымают, а его работу временно приостанавливают. Кроме того, детским садам рекомендовали в обязательном порядке сменить поставщика, а бюджетным учреждениям запретили в аномальную жару подавать молочные продукты в пищу без термообработки.

Массовым отравлением детей в Орске заинтересовались Роспотребнадзор и СК

Массовым отравлением детей в Орске заинтересовались Роспотребнадзор и СК

Напомним, ранее стало известно о массовом отравлении детсадовцев в Орске Оренбургской области. Как рассказали в Минздраве региона, у воспитанников нескольких дошкольных учреждений во вторник вечером началась рвота. Вся медслужба Орска усилена. Уже подготовлены койки на случай, если детей придётся госпитализировать. Позднее стало известно, что у них диагностировали острую кишечную инфекцию.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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