Массовым отравлением детей в Орске заинтересовались Роспотребнадзор и СК

Массовым отравлением воспитанников нескольких детских садов в городе Орске Оренбургской области заинтересовался Следственный комитет (СК). Как сообщили в региональном управлении СК, по данному факту проводится проверка.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области проводится проверка по факту отравления воспитанников детских дошкольных учреждений в городе Орске", — сказано в сообщении.

В региональном управлении Роспотребнадзора журналистам рассказали, речь идёт о заражении детей острой кишечной инфекцией. Юго-Восточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области также инициирована проверка. При этом точное число заболевших детей не уточняется.

"Причина вспышки острой кишечной инфекции устанавливается. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой", — сообщили в Роспотребнадзоре.