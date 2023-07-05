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5 июля, 06:06
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В Москве восьмилетняя девочка потеряла сознание, угостившись жвачкой

В Москве восьмилетняя девочка потеряла сознание после того, как сверстники угостили её жвачкой. Ребёнка госпитализировали в токсикологическое отделение. Об этом сообщает SHOT.

По его данным, дети во время прогулки сходили в магазин и купили там шоколадки, чипсы и жвачки. Один из ребят угостил второклассницу жвачкой Chupa Chups. Мать ребёнка утверждает, что больше девочка ничего не употребляла.

Вскоре после этого у школьницы посинели губы и пальцы, начались зуд в глазах и рвота. Девочка стала терять сознание, её срочно госпитализировали. Медики выясняют, что конкретно стало причиной случившегося и могла ли навредить жвачка.

Число отравившихся в приамурском лагере превысило 100

Число отравившихся в приамурском лагере превысило 100

Ранее Лайф сообщал, что в Новосибирске девятиклассница умерла, отравившись неизвестным веществом. Тело 17-летней школьницы нашли в квартире на улице Демакова, рядом с ней лежали вейп и три флакона с жидкостью.

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Илья Суриков
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