В Москве восьмилетняя девочка потеряла сознание, угостившись жвачкой

В Москве восьмилетняя девочка потеряла сознание после того, как сверстники угостили её жвачкой. Ребёнка госпитализировали в токсикологическое отделение. Об этом сообщает SHOT.

По его данным, дети во время прогулки сходили в магазин и купили там шоколадки, чипсы и жвачки. Один из ребят угостил второклассницу жвачкой Chupa Chups. Мать ребёнка утверждает, что больше девочка ничего не употребляла.

Вскоре после этого у школьницы посинели губы и пальцы, начались зуд в глазах и рвота. Девочка стала терять сознание, её срочно госпитализировали. Медики выясняют, что конкретно стало причиной случившегося и могла ли навредить жвачка.