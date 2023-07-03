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3 июля, 05:21

В Новосибирске школьница покурила вейп и умерла

SHOT: В Новосибирске обнаружили тело 17-летней девятиклассницы рядом с вейпом

В Новосибирске девятиклассница умерла, отравившись неизвестным веществом. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, тело 17-летней школьницы нашли в квартире на улице Демакова, рядом с ней лежали вейп и три флакона с жидкостью. Их уже отправили на экспертизу.

Девочка росла в полной семье, на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состояла. Причину её смерти установит судмедэкспертиза.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Саратове 15-летний школьник покурил вейп и умер. В больнице у него диагностировали отёк лёгких и отравление неизвестным веществом, после чего подросток впал в кому и скончался.

Обложка ©

Unsplash / Vaporesso

Матвей Константинов
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