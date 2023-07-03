В Новосибирске школьница покурила вейп и умерла

В Новосибирске девятиклассница умерла, отравившись неизвестным веществом. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, тело 17-летней школьницы нашли в квартире на улице Демакова, рядом с ней лежали вейп и три флакона с жидкостью. Их уже отправили на экспертизу.

Девочка росла в полной семье, на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состояла. Причину её смерти установит судмедэкспертиза.