В Новосибирске школьница покурила вейп и умерла
SHOT: В Новосибирске обнаружили тело 17-летней девятиклассницы рядом с вейпом
В Новосибирске девятиклассница умерла, отравившись неизвестным веществом. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, тело 17-летней школьницы нашли в квартире на улице Демакова, рядом с ней лежали вейп и три флакона с жидкостью. Их уже отправили на экспертизу.
Девочка росла в полной семье, на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состояла. Причину её смерти установит судмедэкспертиза.
Ранее Лайф рассказывал, что в Саратове 15-летний школьник покурил вейп и умер. В больнице у него диагностировали отёк лёгких и отравление неизвестным веществом, после чего подросток впал в кому и скончался.