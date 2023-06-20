В Чувашии сотрудники "табачки" продали вейп ребёнку и после претензий избили его мать

В Чувашии избили женщину, которая пришла в магазин вейпов, чтобы выяснить у сотрудников, почему они продали электронную сигарету её 12-летнему сыну. О ситуации рассказал SHOT.

Насколько известно, Мария и её сын приехали в город Алатырь, чтобы навестить родителей женщины. В один из дней сын Марии вместе с другом отправился в вейп-шоп "Эгоист", где подросткам без документов спокойно продали электронные сигареты. Попробовав "попарить", мальчик начал задыхаться и рассказал всю ситуацию маме.

Мария, разумеется, крайне возмутилась и вместе с сыном отправилась в "Эгоист", чтобы разобраться в ситуации, но, стоило ей войти, как сотрудники магазина обвинили её в том, что она плохая мать. Владелица вейп-шопа и вовсе решила, что лучшая защита — это нападение, и бросилась на Марию, нанеся ей несколько ударов освежителем воздуха, а также исцарапав руки и лицо. Крики привлекли внимание продавцов из магазинов неподалёку, однако полицию никто не вызвал. От нанесённых ударов Мария потеряла сознание и оказалась в больнице с ушибами.





Сотрудники "Эгоиста" рассказали SHOT, что это не они якобы продавали ребёнку вейп, а драку первой начала Мария, напав на хозяйку магазина и разбив витрину. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.