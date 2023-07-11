В детских садах Орска массово отравились воспитанники

Массовое отравление детсадовцев зафиксировано в Орске Оренбургской области. Как рассказали в Минздраве региона, у воспитанников нескольких дошкольных учреждений во вторник вечером началась рвота.

"После 20:00 часов [18:00 мск] имеются обращения в службу скорой помощи по поводу рвоты у детей, посещающих несколько дошкольных учреждений города Орска. В настоящий момент сотрудники скорой помощи, педиатры городской детской больницы и инфекционисты осматривают детей", — указано в сообщении ведомства.

По данным Минздрава, вся медслужба Орска усилена. Уже подготовлены койки на случай, если детей придётся госпитализировать. В город также выехали специалисты областной инфекционной больницы во главе с министром здравоохранения региона Татьяной Савиной.

Ситуацию контролирует губернатор области Денис Паслер. Через два часа в Орске планируется оперативный медицинский штаб по анализу произошедшего.