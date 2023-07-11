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11 июля, 19:49

В детских садах Орска массово отравились воспитанники

Минздрав Оренбургской области: В Орске массово отравились детсадовцы

Массовое отравление детсадовцев зафиксировано в Орске Оренбургской области. Как рассказали в Минздраве региона, у воспитанников нескольких дошкольных учреждений во вторник вечером началась рвота.

"После 20:00 часов [18:00 мск] имеются обращения в службу скорой помощи по поводу рвоты у детей, посещающих несколько дошкольных учреждений города Орска. В настоящий момент сотрудники скорой помощи, педиатры городской детской больницы и инфекционисты осматривают детей", — указано в сообщении ведомства.

По данным Минздрава, вся медслужба Орска усилена. Уже подготовлены койки на случай, если детей придётся госпитализировать. В город также выехали специалисты областной инфекционной больницы во главе с министром здравоохранения региона Татьяной Савиной.

Ситуацию контролирует губернатор области Денис Паслер. Через два часа в Орске планируется оперативный медицинский штаб по анализу произошедшего.

Токсиколог рассказал, как защитить детей от отравления в лагерях

Токсиколог рассказал, как защитить детей от отравления в лагерях

Ранее сообщалось о 70 отравившихся воспитанников лагеря "Белые горы" в Приамурье. По факту случившегося прокуратура начала проверку, на место происшествия выехал прокурор Бурейского района.

Обложка ©

unsplash

Анатолий Симоненко
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