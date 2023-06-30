Токсиколог рассказал, как защитить детей от отравления в лагерях

Питание в детских лагерях должно быть отдельной по уровню ответственности зоной максимального контроля с жёсткими требованиями, ведь малейшее нарушение чревато чудовищными последствиями. Такое мнение выразил специалист по токсикологии Александр Эдигер, комментируя участившиеся случаи массовых отравлений в детских лагерях и санаториях.

"Питание детей, тем более такое массовое, как в лагерях, должно быть отдельной от всего по уровню ответственности зоной максимального контроля с очень жёсткими подходами. Любое нарушение элементарных санитарно-гигиенических норм, связанных с приготовлением еды, чревато чудовищными последствиями", — отметил эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".

Эдигер считает, что каждый работник пищеблока обязан любить детей и иметь чувство долга перед ними. Также важно, чтобы в учреждениях, где есть несовершеннолетние, отсутствовал какой-либо коммерческий подход. Нельзя, в частности, экономить на сроках годности и доброкачественности продуктов, резюмировал токсиколог.