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30 июня, 19:03

Токсиколог рассказал, как защитить детей от отравления в лагерях

Токсиколог Эдигер: Нельзя экономить на продуктах в детских лагерях

Питание в детских лагерях должно быть отдельной по уровню ответственности зоной максимального контроля с жёсткими требованиями, ведь малейшее нарушение чревато чудовищными последствиями. Такое мнение выразил специалист по токсикологии Александр Эдигер, комментируя участившиеся случаи массовых отравлений в детских лагерях и санаториях.

"Питание детей, тем более такое массовое, как в лагерях, должно быть отдельной от всего по уровню ответственности зоной максимального контроля с очень жёсткими подходами. Любое нарушение элементарных санитарно-гигиенических норм, связанных с приготовлением еды, чревато чудовищными последствиями", — отметил эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".

Эдигер считает, что каждый работник пищеблока обязан любить детей и иметь чувство долга перед ними. Также важно, чтобы в учреждениях, где есть несовершеннолетние, отсутствовал какой-либо коммерческий подход. Нельзя, в частности, экономить на сроках годности и доброкачественности продуктов, резюмировал токсиколог.

Руководство лагеря в Приамурье пыталось скрыть массовое отравление детей

Руководство лагеря в Приамурье пыталось скрыть массовое отравление детей

Напомним, в российских детских лагерях в последнее время участились случаи массовых отравлений. Так, в Амурской области 86 воспитанников лагеря "Белые горы" заразились кишечной инфекцией. Как позже выяснилось, на пищеблоке работали больные норовирусом повара. Похожий случай произошёл и в Кемеровской области: там 12 детей увезли в больницу с отравлением из санатория "Магистраль".

Обложка ©

Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Наталья Исакова
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