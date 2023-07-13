Ещё в одном российском регионе массово отравились детсадовцы
В детском саду "Золотая рыбка" в Амурской области отравились 17 детей
В детском саду "Золотая рыбка" в посёлке Прогресс Амурской области отравились 17 детей. По данным kp.ru, всё произошло ещё на прошлой неделе, но об инциденте стало известно только сейчас.
По предварительным данным, у заболевших детей был диагностирован энтеровирус. После инцидента сотрудники Роспотребнадзора инициировали проверку, по результатам которой были выявлены массовые нарушения. В частности, в садике не было моющих средств, а также необходимых москитных сеток на окнах. Большие вопросы появились и к дезинфекции игрушек.
Результаты проверки передали в суд, который ранее уже признал учреждение виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" и назначил наказание в виде приостановления деятельности на 60 суток.
Руководство сада уведомили о решении, после чего "Золотую рыбку" опечатали. По факту отравления детей региональное управление Следственного комитета инициировало проверку.
Это не первое массовое отравление детей, зафиксированное летом в данном регионе. Ранее сообщалось об отравлении в оздоровительном лагере "Белые горы", где отдыхали 275 детей. Причиной заражения стал персонал пищеблока, у которого выявили норовирус. Причём руководство лагеря пыталось скрыть факт отравления. Число отравившихся в итоге выросло до 115.
Лайф также сообщал о массовом отравлении детсадовцев в Орске Оренбургской области. Как рассказали в Минздраве региона, у воспитанников нескольких дошкольных учреждений накануне вечером началась рвота. Вся медслужба Орска усилена. Позднее стало известно, что у детей диагностировали острую кишечную инфекцию. Они могли отравиться испорченным йогуртом. Девять детей находятся в больнице.
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