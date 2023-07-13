Ещё в одном российском регионе массово отравились детсадовцы

В детском саду "Золотая рыбка" в посёлке Прогресс Амурской области отравились 17 детей. По данным kp.ru, всё произошло ещё на прошлой неделе, но об инциденте стало известно только сейчас.

По предварительным данным, у заболевших детей был диагностирован энтеровирус. После инцидента сотрудники Роспотребнадзора инициировали проверку, по результатам которой были выявлены массовые нарушения. В частности, в садике не было моющих средств, а также необходимых москитных сеток на окнах. Большие вопросы появились и к дезинфекции игрушек.

Результаты проверки передали в суд, который ранее уже признал учреждение виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" и назначил наказание в виде приостановления деятельности на 60 суток.