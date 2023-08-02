Профессор рассказал, по каким органам жара бьёт сильнее всего
Профессор Копылов: Жара наиболее опасна для сердечно-сосудистой системы
Сильная жара, безусловно, наносит вред здоровью человека. О том, какие органы сильнее всего страдают от высоких температур, рассказал директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета, профессор, доктор медицинских наук Филипп Копылов.
"Наиболее опасна жара для нашей сердечно-сосудистой системы. При этом именно заболевания системы кровообращения занимают первое место среди болезней, которые являются причинами преждевременной смертности", — объяснил профессор в беседе с kp.ru.
К тому же из-за жары организм быстрее лишается воды, из-за чего кровь становится более вязкой, сообщил врач. В то же время тепловой стресс повышает артериальное давление.
Люди с расположенностью к образованию тромбов, то есть курильщики, люди с лишним весом, атеросклерозом, те кто ведёт преимущественно сидячий образ жизни и диабетики, находятся в особой группе риска. Это связано с тем, что вероятность тромбоза на жаре намного выше, подытожил Копылов.
Ранее москвичей предупредили об экстремальной жаре до +34 градусов. В связи с негативным прогнозом спасатели просят соблюдать осторожность и напоминают о простых правилах, которые помогут сберечь жизнь и здоровье на фоне зноя.
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