Профессор рассказал, по каким органам жара бьёт сильнее всего

Сильная жара, безусловно, наносит вред здоровью человека. О том, какие органы сильнее всего страдают от высоких температур, рассказал директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета, профессор, доктор медицинских наук Филипп Копылов.

"Наиболее опасна жара для нашей сердечно-сосудистой системы. При этом именно заболевания системы кровообращения занимают первое место среди болезней, которые являются причинами преждевременной смертности", — объяснил профессор в беседе с kp.ru.

К тому же из-за жары организм быстрее лишается воды, из-за чего кровь становится более вязкой, сообщил врач. В то же время тепловой стресс повышает артериальное давление.

Люди с расположенностью к образованию тромбов, то есть курильщики, люди с лишним весом, атеросклерозом, те кто ведёт преимущественно сидячий образ жизни и диабетики, находятся в особой группе риска. Это связано с тем, что вероятность тромбоза на жаре намного выше, подытожил Копылов.