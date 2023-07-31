Россиян предупредили, что некоторые урологические болезни обостряются в жару

Большинство заболеваний дают о себе знать в сезон холодов, но некоторые могут обостриться и летом. Какие урологические недуги могут поджидать вас в отпуске, Лайфу рассказал уролог-андролог медцентра "СМ-Клиника" Алексей Шкабурин.

По его словам, обычно летом обостряется цистит — воспаление мочевого пузыря (случается и у женщин, и у мужчин, но у представительниц прекрасного пола чаще), простатит — воспаление простаты (исключительно мужское заболевание). Всё из-за купания в прохладной воде. Поэтому врач рекомендует выходить на берег через десять минут, после чего лучше переодеться в сухой купальник или плавки. Помимо этого, загрязнённая вода может вызвать обострение разных инфекций.

Также в топе "летних" недугов мочекаменная болезнь и венерические заболевания.

"Последние могут стать результатом курортных романов, поэтому стоит пользоваться средствами барьерной контрацепции. Если всё-таки произошёл незащищённый контакт, необходимо сдать анализы на инфекции, передаваемые половым путём, ведь они могут протекать бессимптомно, поэтому важно провериться даже если ничего не беспокоит", — подчеркнул Шкабурин.

Пристальное внимание в летний сезон врач советует уделять и почкам. Из-за обезвоживания в жару может начаться отложение солей и образование камней. Кроме того, нагрузка на этот орган возрастает из-за того, что летом организму нужно больше жидкости, поэтому почкам приходится работать усерднее. Тем не менее важно пить достаточно воды (желательно комнатной температуры). Свою дневную норму рассчитать просто: для женщин она составляет 40 мл воды на 1 кг массы тела, для мужчин — 30 мл на 1 кг веса.