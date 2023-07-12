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12 июля, 08:33

Врач рассказал о "простатической триаде", сопровождающей мужчин, которые затянули поход в больницу

Уролог Смерницкий: "Запущенные" мужские болезни ведут к образованию "камней" в простате

<p>Боль, дизурия и нарушение сексуальной функции характерны для большинства мужчин с обострением хронического простатита. Фото ©<a href="https://ru.freepik.com/free-photo/medical-exam_5535732.htm#query=prostatitis&position=0&from_view=search&track=sph" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Freepik.com </a></p>

Боль, дизурия и нарушение сексуальной функции характерны для большинства мужчин с обострением хронического простатита. Фото © Freepik.com

Простатит является одним из наиболее распространённых заболеваний у мужчин. Симптоматику этого недуга испытывают до 65% мужчин, что существенно сказывается на качестве их жизни: возникают психическое напряжение, хронический стресс. Известно, что 54% мужчин с хроническим простатитом отмечают нарушения сексуальной функции, снижение либидо и ухудшение эрекции. О симптомах хронического простатита читателям Лайфа рассказал врач высшей категории, уролог ЦКБ "РЖД-Медицина" на Басманной улице Андрей Смерницкий.

По словам эксперта, пациенты чаще всего сталкиваются с простатической "триадой". Это боль, дизурия и нарушение сексуальной функции. Все три симптома характерны для большинства мужчин с обострением хронического простатита.

"Боль может локализоваться в мошонке, промежности с иррадиацией в половой член, бедро, крестец и прямую кишку. Боль и дискомфорт при эякуляции также характерны для обострения хронического простатита. Интенсивность болевого синдрома варьирует от чуть заметного до выраженного. Поэтому некоторые мужчины занимаются самолечением, не прибегая к помощи специалиста", — говорит собеседник Лайфа.

Мочеиспускание, по словам Смерницкого, может быть прерывистым, сопровождаться жжением и болью, чувством неполного опорожнения мочевого пузыря. У многих отмечаются зуд и чувство холода в промежности. Также пациенты жалуются на снижение либидо или преждевременную эякуляцию.

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"Половая дисфункция тяжело переносится мужчиной, приводит к психоэмоциональному напряжению, снижению аппетита, нарушению сна, снижению физической и творческой деятельности. Быстрая утомляемость и снижение работоспособности могут сопутствовать простатиту", предупреждает уролог.

Собеседник Лайфа отметил, что у четверти пациентов симптоматика простатита стёрта, что приводит к позднему обращению к врачу. А несвоевременное обращение к специалисту грозит развитием эректильной дисфункции, воспалением яичек, бесплодием и даже образованием "камней" в простате, а также острой задержкой мочи. Простатит — это заболевание, при котором нужно обязательно наблюдаться у медиков и не допускать самолечения, призывает Андрей Смерницкий.

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Ранее уролог назвал предельный возраст для занятия сексом у мужчин. Оказывается, в организме у представителей сильного пола нет никаких природных предпосылок для исчезновения либидо, поэтому мужчины могут вести сексуальную жизнь в той или иной форме вплоть до 85 лет.

Ольга Годуненко
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