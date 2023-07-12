Врач рассказал о "простатической триаде", сопровождающей мужчин, которые затянули поход в больницу

Простатит является одним из наиболее распространённых заболеваний у мужчин. Симптоматику этого недуга испытывают до 65% мужчин, что существенно сказывается на качестве их жизни: возникают психическое напряжение, хронический стресс. Известно, что 54% мужчин с хроническим простатитом отмечают нарушения сексуальной функции, снижение либидо и ухудшение эрекции. О симптомах хронического простатита читателям Лайфа рассказал врач высшей категории, уролог ЦКБ "РЖД-Медицина" на Басманной улице Андрей Смерницкий.

По словам эксперта, пациенты чаще всего сталкиваются с простатической "триадой". Это боль, дизурия и нарушение сексуальной функции. Все три симптома характерны для большинства мужчин с обострением хронического простатита.

"Боль может локализоваться в мошонке, промежности с иррадиацией в половой член, бедро, крестец и прямую кишку. Боль и дискомфорт при эякуляции также характерны для обострения хронического простатита. Интенсивность болевого синдрома варьирует от чуть заметного до выраженного. Поэтому некоторые мужчины занимаются самолечением, не прибегая к помощи специалиста", — говорит собеседник Лайфа.

Мочеиспускание, по словам Смерницкого, может быть прерывистым, сопровождаться жжением и болью, чувством неполного опорожнения мочевого пузыря. У многих отмечаются зуд и чувство холода в промежности. Также пациенты жалуются на снижение либидо или преждевременную эякуляцию.

"Половая дисфункция тяжело переносится мужчиной, приводит к психоэмоциональному напряжению, снижению аппетита, нарушению сна, снижению физической и творческой деятельности. Быстрая утомляемость и снижение работоспособности могут сопутствовать простатиту", — предупреждает уролог.

Собеседник Лайфа отметил, что у четверти пациентов симптоматика простатита стёрта, что приводит к позднему обращению к врачу. А несвоевременное обращение к специалисту грозит развитием эректильной дисфункции, воспалением яичек, бесплодием и даже образованием "камней" в простате, а также острой задержкой мочи. Простатит — это заболевание, при котором нужно обязательно наблюдаться у медиков и не допускать самолечения, призывает Андрей Смерницкий.