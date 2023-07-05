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5 июля, 14:51

Мужчинам раскрыли продукты, от которых нужно отказаться ради хорошей эрекции

Врач-уролог Белопольский перечислили шесть продуктов-врагов потенции

Продукты питания можно разделить на вредные и полезные для потенции. Что мужчинам следует употреблять в пищу для хорошей эрекции, а от чего нужно отказаться, рассказал в беседе с порталом "Страсти", врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский.

Пользу потенции приносят, в частности, белковая пища, овощи, фрукты и орехи. Также не стоит забывать о зелени и специях.

"Правильное питание должно сбалансировать дефицит нутриентов, влияющих на мужскую силу. При импотенции правильно сбалансированный рацион должен содержать необходимую норму белка — это 120 граммов ежедневно", — сказал уролог.

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Кроме того, как указал врач, за нормальную эрекцию у мужчин отвечает уровень селена и цинка в организме. При импотенции количество этих микроэлементов снижено. Чтобы эти элементы были в норме, необходимо есть морепродукты — устрицы, мидии. Также восполняет содержание селена в организме мужчины зелень — петрушка, пастернак, сельдерей. По словам Белопольского, минимальной дозой при импотенции является 100 мг в сутки и более. Полезными для эректильной функции у мужчин являются каши, сельдь, говяжья печень, тыквенные семечки, грибы, бобовые.

Продукты с витаминами С помогают снизить уровень женских гормонов. К ним относятся киви, шиповник, чёрная смородина, апельсин, грейпфрут. При импотенции также можно использовать в рационе мёд и орехи. При этом врагами потенции являются продукты с высоким содержанием мучного — хлеб, макаронные изделия, фастфуд, полуфабрикаты и сладости. Чтобы не было проблем с потенцией и снижения эректильной функции, стоит отказаться от употребления алкоголя. Оно ведёт не только к снижению тестостерона и других мужских половых гормонов, отвечающих за эрекцию, но и к повышению концентрации женских.

Ранее сообщалось, что, несмотря на то что в обществе бытует миф о "чудотворном" эффекте спиртного на эрекцию, на деле алкоголь причиняет эректильной функции значительный вред.

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Иван Косицын
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