Врач предостерёг мужчин от заливания антисептика в уретру по "народному" методу

Все заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), представляют опасность для мужчин, безвредных венерических заболеваний нет. Об этом, а также о том, какие последствия могут наступить, если не вылечить недуг вовремя, Лайфу рассказал врач-уролог высшей квалификационной категории Центральной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Басманной Андрей Смерницкий.

Доктор напомнил, что венерические заболевания — это инфекции, которые передаются исключительно половым путём. В запущенных случаях, то есть, если лечение не было начато своевременно, ЗППП способны вызывать осложнения, которые могут быть даже причиной смерти человека, предупредил врач. Он также отметил, что "народные" методы профилактики ЗППП путем введения антисептических препаратов в уретру не эффективны и даже вредны, так как способствуют обширному инфицированию мочеиспускательного канала мужчины.

"Заболевания передаваемые половым путём крайне негативно влияют на мужское здоровье, а кроме того, что они вызывают воспаление и являются одной из доказанных причин простатита, эпидидимита (воспаления придатка яичка), уретрита, ЗППП также резко ухудшают репродуктивную функцию мужчины, они способны уменьшать количество и качество эякулята, блокировать выработку компонентов спермы, что приводит к азооспермии, то есть, "абсолютному" мужскому бесплодию", — объяснил Смерницкий.

Уролог добавил, что венерические заболевания резко ухудшают эрекцию, эякуляцию и вызывают "стёртость оргазма". Последствием может стать развитие импотенции или даже психосексуальных расстройств. Коварность ЗППП заключается в разной продолжительности инкубационного периода, срока от момента заражения до проявления симптомов заболевания, а также в отсутствии "универсальных" симптомов для всех заболеваний.

"В некоторых случаях, например, при инфицировании урогенитальным хламидиозом, особенно, при длительном хроническом течении, развивается синдром Рейтера, в клинической картине которого, на первое место выходят симптомы артрита, поражения суставов, увеита, поражения слизистой глаз, и мужчина не всегда обращается к профильному специалисту, тем самым способствуя большей хронизации заболевания и повышения риска развития осложнений", — уточнил врач.

Венерические заболевания могут вызывать бактерии, вирусы, грибы, простейшие микроорганизмы и внутриклеточные паразиты. Известно, что ЗППП вирусной природы являются самыми опасными, коварными и непредсказуемыми. К наиболее распространённым относятся вирус простого герпеса и вирус папилломы человека, заключил Смерницкий.