Врач назвал причины снижения мужского либидо и объяснил, как его вернуть

На мужское либидо влияют не только психические факторы, но и состояние внутренних органов, в том числе щитовидной железы. Недосыпания, хронический стресс, конфликты, нерегулярная половая жизнь — всё это ухудшает половую конституцию мужчины. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-уролог высшей квалификационной категории центральной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Басманной Андрей Смерницкий и объяснил, как вернуть всё в норму.

Учёные уже давно выявили связь между ожирением, дефицитом тестостерона, снижением либидо, ухудшением эрекции и нарушением сперматогенеза. Окружность талии мужчины более 94 см вызывает гормональный дисбаланс и гипогонадизм, появляется гиперэстрогения, нарушается работа гипоталамо-гипофизарно-яичковой оси и возникает инсулинорезистентность, отметил врач. Поэтому особенно важно следить за питанием.

"Регулярное употребление в пищу зелёных и жёлтых овощей, богатых витамином А (морковь, тыква, сладкий перец, шпинат, брокколи, зелёный лук, зелень петрушки), бобовых (соя, горох) способствует ликвидации гормонального дисбаланса и повышает сексуальную силу мужчин", — поделился наш собеседник.

Витамины группы B (B1, B3, B12), содержащиеся в куриных яйцах, мясе, дрожжах, миндале, брокколи и т.д., незаменимы для репродуктивной функции. Они входят в топ-3 нутриентов для улучшения полового влечения мужчин, поскольку повышают энергетический обмен, улучшают кровоснабжение половых органов и повышают сексуальную энергию.

Регулярное употребление грецкого ореха и фундука, богатых пиридоксином (витамин В6), влияет на уровень пролактина, устраняет дисбаланс эстрогенов, тестостерона, серотонина и дофамина, снижает утомляемость и повышает вероятность зачатия. Витамин B12 улучшает эрекцию и регулирует уровень гистамина, необходимого для достижения оргазма, а витамин С стимулирует синтез половых гормонов.

Витамин Е даже называется "половым витамином", который замедляет старение и поддерживает тонус мужчины. Витамин B9 (фолиевая кислота) полезен для репродуктивной системы, магний и селен являются естественными афродизиаками для мужчины, а цинк незаменим для здоровья простаты, добавил Смерницкий.