5 причин, которые убьют сексуальную жизнь в вашем браке раз и навсегда

В браке сексуальная жизнь имеет важное значение для стабильности отношений. Однако существует несколько факторов, которые могут серьёзно навредить интимной близости. Узнали у пользователей Reddit о причинах, которые убили их сексуальную жизнь в браке. Делимся пятью самыми распространёнными вариантами.

Усталость и стресс

Как стресс и усталость могут повлиять на сексуальную жизнь в браке: опыт пользователей Reddit. Фото © Freepik / Drazen Zigic

"Дети, работа, финансовый или любой другой стресс. Попрощайтесь со своим либидо, пока не поймёте, как разобраться со всеми этими проблемами взрослой жизни", — 0rangeMarmalade. Более десяти тысяч пользователей Reddit согласны с мнением автора. И правда, усталость и стресс могут серьёзно повлиять на сексуальную жизнь. Причём они приводят не только к уменьшению желания заниматься сексом. В конце концов, секс просто уходит из жизни насовсем.

Больше нет романтики

Недостаток общения и другие факторы, которые могут навредить вашей сексуальной жизни. Фото © Shutterstock

"Слишком много людей забивают на романтику и перестают "встречаться" со своими партнёрами после свадьбы. Ну а кому нужен секс без страсти? Слишком скучно и механично", — v3sk. Отсутствие романтики может привести к тому, что секс перестанет быть не только страстным, но и хотя бы сколько-то приятным. Вместо того чтобы наслаждаться друг другом и создавать новые воспоминания, партнёры начинают просто "выполнять свой супружеский долг". Чтобы избежать этой ситуации, важно поддерживать романтические отношения со своим партнёром, проводить время вместе, а также уделять внимание мелочам, которые и делают отношения особенными.

Появление ребёнка

Почему рутина может стать убийцей сексуальной жизни в браке. Фото © Shutterstock

"Мы с женой не занимались сексом почти полтора года после рождения сына. <…> У неё была ужасная послеродовая депрессия, но мы оба так устали и подавлены рождением ребёнка, что первый год даже не замечали, что из нашей жизни пропал секс", — Mingey_FringeBiscuit. Появление ребёнка в семье может привести к значительным изменениям в сексуальной жизни, ведь уход за ребёнком требует огромного количества времени и энергии. Неудивительно, что секс не становится приоритетом для многих пар. Но даже в таких условиях нужно помнить, что сексуальная жизнь является важной составляющей здоровых отношений, и находить для неё время, даже если это сложно.

Недостаток общения

Как сохранить страсть и близость в отношениях: пять советов от пользователей Reddit. Фото © Freepik

"Я думаю, двое взрослых в браке должны быть открыты и восприимчивы к предпочтениям и границам друг друга. Чувство смущения или боязни задеть чувства просто приведёт к разочарованию, и, следовательно, начнётся порочный круг, который убьёт сексуальную жизнь", — fbi_open-the-door. Неспособность открыто говорить о своих сексуальных потребностях и желаниях может привести к тому, что все эти проблемы будут игнорироваться. В итоге — недовольство, разочарование и в конечном итоге полное отсутствие сексуальной жизни.

Рутина

Пять причин, почему секс может исчезнуть из вашей жизни после свадьбы. Фото © Freepik / prostooleh

Сколько раз пользователи Reddit упоминали рутину как основную причину смерти своей сексуальной жизни, не сосчитать! Действительно, рутина может стать настоящей убийцей сексуальной жизни. Она приводит к тому, что всё в постели становится предсказуемым и скучным. Чтобы избежать этой ситуации, важно поддерживать разнообразие и эксперименты в постели, а также открыто обсуждать свои сексуальные желания и потребности со своим партнёром.