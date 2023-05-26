Отличный секс после 40: Как освоить новые техники и научиться получать удовлетворение на новом уровне

Когда мы становимся старше, наша сексуальность никуда не исчезает. Наоборот. Опыт, знание своего тела и желаний в постели помогают сделать акт близости по-настоящему удовлетворяющим. С годами секс может стать более качественным, если женщина будет заботиться о своих потребностях и учиться новым техникам. Рассказываем, как женщинам 40+ разнообразить или даже вернуть сексуальную жизнь.

1. Поддерживайте форму физическими упражнениями

Как поддерживать здоровую сексуальную жизнь после 40. Фото © Freepik

Один из ключевых факторов для здоровой сексуальной жизни после 40 — это поддержание формы. Регулярные упражнения помогают улучшить кровообращение, увеличить гибкость и силу, а также поднять настроение. Это может быть что угодно — от прогулок на свежем воздухе до занятий йогой или тренировок в тренажёрном зале.

2. Экспериментируйте с новыми позами и техниками

Что делать, чтобы получать удовольствие от секса в зрелом возрасте. Фото © Freepik

Чтобы получать удовольствие от секса, необходимо экспериментировать и продолжать изучать себя, даже если вам уже за 40. Это может быть что угодно — от пробы новых поз до использования секс-игрушек. Попробуйте что-то новенькое и обсуждайте эти идеи с партнёром. Как только вы найдёте что-то, что работает для вас обоих, не стесняйтесь использовать полученные знания в будущем.

3. Не бойтесь обсуждать свои потребности

Советы для здоровой сексуальной жизни после 40. Фото © Shutterstock

Один из самых важных аспектов здоровой сексуальной жизни — это открытость и честность. Не бойтесь обсуждать свои потребности с партнёром. Прямо говорите, что вам нравится, а что нет. Не будьте теми бедолагами, которые соглашаются на плохой секс просто потому, что им неловко разговаривать о том, что действительно нравится и чего хочется. Чем больше вы говорите об этом, тем лучше будет ваша сексуальная жизнь. Даже в 40+.

4. Наслаждайтесь процессом

Как победить стереотипы и наслаждаться сексом после 40. Фото © Shutterstock

Оргазм — это не конечная цель секса! Процесс — вот для чего мы все тут собрались. И наслаждаться этим процессом — самое важное правило здоровой сексуальной жизни для людей не только 40+, но и 20. Сосредоточьтесь на наслаждении друг другом и на том, что вы делаете в постели. И помните, что секс — это не соревнование, это совместное удовольствие.