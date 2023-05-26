Отличный секс после 40: Как освоить новые техники и научиться получать удовлетворение на новом уровне
В обществе сложилось мнение, что с определённого возраста из жизни женщины секс куда-то пропадает... Многие, даже они сами, в это верят. Но возраст тут ни при чём! Рассказываем, как вернуть секс в жизнь дамам 40+.
Обложка © Shutterstock
Когда мы становимся старше, наша сексуальность никуда не исчезает. Наоборот. Опыт, знание своего тела и желаний в постели помогают сделать акт близости по-настоящему удовлетворяющим. С годами секс может стать более качественным, если женщина будет заботиться о своих потребностях и учиться новым техникам. Рассказываем, как женщинам 40+ разнообразить или даже вернуть сексуальную жизнь.
1. Поддерживайте форму физическими упражнениями
Как поддерживать здоровую сексуальную жизнь после 40. Фото © Freepik
Один из ключевых факторов для здоровой сексуальной жизни после 40 — это поддержание формы. Регулярные упражнения помогают улучшить кровообращение, увеличить гибкость и силу, а также поднять настроение. Это может быть что угодно — от прогулок на свежем воздухе до занятий йогой или тренировок в тренажёрном зале.
2. Экспериментируйте с новыми позами и техниками
Что делать, чтобы получать удовольствие от секса в зрелом возрасте. Фото © Freepik
Чтобы получать удовольствие от секса, необходимо экспериментировать и продолжать изучать себя, даже если вам уже за 40. Это может быть что угодно — от пробы новых поз до использования секс-игрушек. Попробуйте что-то новенькое и обсуждайте эти идеи с партнёром. Как только вы найдёте что-то, что работает для вас обоих, не стесняйтесь использовать полученные знания в будущем.
3. Не бойтесь обсуждать свои потребности
Советы для здоровой сексуальной жизни после 40. Фото © Shutterstock
Один из самых важных аспектов здоровой сексуальной жизни — это открытость и честность. Не бойтесь обсуждать свои потребности с партнёром. Прямо говорите, что вам нравится, а что нет. Не будьте теми бедолагами, которые соглашаются на плохой секс просто потому, что им неловко разговаривать о том, что действительно нравится и чего хочется. Чем больше вы говорите об этом, тем лучше будет ваша сексуальная жизнь. Даже в 40+.
4. Наслаждайтесь процессом
Как победить стереотипы и наслаждаться сексом после 40. Фото © Shutterstock
Оргазм — это не конечная цель секса! Процесс — вот для чего мы все тут собрались. И наслаждаться этим процессом — самое важное правило здоровой сексуальной жизни для людей не только 40+, но и 20. Сосредоточьтесь на наслаждении друг другом и на том, что вы делаете в постели. И помните, что секс — это не соревнование, это совместное удовольствие.
Взрослые люди также могут наслаждаться сексом, как и молодые. Главное — понимать свои потребности и общаться с партнёром открыто и честно. Не стесняйтесь экспериментировать с новыми техниками, наслаждаться сексом и рассказывать про свои желания. Следуя этим советам, женщины смогут получить ещё более насыщенную и удовлетворительную сексуальную жизнь в любом возрасте.