Воняет рыбой: 3 страшные болезни, которые можно найти у себя по запаху

Некоторые болезни дают о себе знать самым неожиданным образом, например, запахами. Причём они не всегда неприятные. Если вы источаете аромат фруктов, это тоже повод сходить в поликлинику. Потому что, скорее всего, дело плохо.

1. Как пахнет сахарный диабет

Измерение уровня сахара в крови. Фото © Pixabay.com

Если от вас постоянно пахнет фруктами, проверьтесь на диабет. При недостатке инсулина в крови организм не может получать энергию из углеводов — и печень начинает расщеплять жиры. В процессе выделяются кетоны: именно эти вещества и придают аромату вашего тела сладковатые нотки.

Вот ещё несколько признаков диабета: частые позывы к мочеиспусканию;

хроническая усталость;

потеря веса, мышечной массы;

зуд в области половых органов;

затуманенное зрение.

2. Симптомы почечной недостаточности

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Почечная недостаточность наступает, когда функциональность этого парного органа падает до 15% от нормы. В результате ваш "биологический фильтр" не до конца очищает кровь от продуктов жизнедеятельности. Невыведенные из организма токсины создают для него угрозу. А ещё они пахнут аммиаком — и если вы каждый день его чувствуете, сходите к врачу.

3. Как понять, что у вас цирроз печени

Слева — нормальная печень, справа — поражённая циррозом. Изображение © Wikimedia Commons / BruceBlaus

При проблемах с печенью изо рта может пахнуть чесноком или тухлыми яйцами. Эти же "ароматы" способны выделяться и через потовые железы, например из подмышек. Дело снова в токсинах, которые накапливаются в крови.