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26 мая, 14:03

Воняет рыбой: 3 страшные болезни, которые можно найти у себя по запаху

Удивительно, но некоторые страшные заболевания заставляют человека пахнуть иначе. Принюхайтесь к себе: возможно, вам уже пора к врачу.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Некоторые болезни дают о себе знать самым неожиданным образом, например, запахами. Причём они не всегда неприятные. Если вы источаете аромат фруктов, это тоже повод сходить в поликлинику. Потому что, скорее всего, дело плохо.

1. Как пахнет сахарный диабет

Измерение уровня сахара в крови. Фото © Pixabay.com

Измерение уровня сахара в крови. Фото © Pixabay.com

Если от вас постоянно пахнет фруктами, проверьтесь на диабет. При недостатке инсулина в крови организм не может получать энергию из углеводов — и печень начинает расщеплять жиры. В процессе выделяются кетоны: именно эти вещества и придают аромату вашего тела сладковатые нотки.

Вот ещё несколько признаков диабета:

  • частые позывы к мочеиспусканию;
  • хроническая усталость;
  • потеря веса, мышечной массы;
  • зуд в области половых органов;
  • затуманенное зрение.

2. Симптомы почечной недостаточности

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Почечная недостаточность наступает, когда функциональность этого парного органа падает до 15% от нормы. В результате ваш "биологический фильтр" не до конца очищает кровь от продуктов жизнедеятельности. Невыведенные из организма токсины создают для него угрозу. А ещё они пахнут аммиаком — и если вы каждый день его чувствуете, сходите к врачу.

3. Как понять, что у вас цирроз печени

Слева — нормальная печень, справа — поражённая циррозом. Изображение © Wikimedia Commons / BruceBlaus

Слева — нормальная печень, справа — поражённая циррозом. Изображение © Wikimedia Commons / BruceBlaus

При проблемах с печенью изо рта может пахнуть чесноком или тухлыми яйцами. Эти же "ароматы" способны выделяться и через потовые железы, например из подмышек. Дело снова в токсинах, которые накапливаются в крови.

Если печень долго не выполняет свою функцию, её рабочая ткань заменяется соединительной. Возникает цирроз, который может перерасти в печёночную недостаточность и даже рак.

Какие болезни вызывают ароматические палочки, дезодоранты и очистители ковров

Какие болезни вызывают ароматические палочки, дезодоранты и очистители ковров

Семен Хафизов
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