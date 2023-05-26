Воняет рыбой: 3 страшные болезни, которые можно найти у себя по запаху
Удивительно, но некоторые страшные заболевания заставляют человека пахнуть иначе. Принюхайтесь к себе: возможно, вам уже пора к врачу.
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Некоторые болезни дают о себе знать самым неожиданным образом, например, запахами. Причём они не всегда неприятные. Если вы источаете аромат фруктов, это тоже повод сходить в поликлинику. Потому что, скорее всего, дело плохо.
1. Как пахнет сахарный диабет
Измерение уровня сахара в крови. Фото © Pixabay.com
Если от вас постоянно пахнет фруктами, проверьтесь на диабет. При недостатке инсулина в крови организм не может получать энергию из углеводов — и печень начинает расщеплять жиры. В процессе выделяются кетоны: именно эти вещества и придают аромату вашего тела сладковатые нотки.
Вот ещё несколько признаков диабета:
- частые позывы к мочеиспусканию;
- хроническая усталость;
- потеря веса, мышечной массы;
- зуд в области половых органов;
- затуманенное зрение.
2. Симптомы почечной недостаточности
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Почечная недостаточность наступает, когда функциональность этого парного органа падает до 15% от нормы. В результате ваш "биологический фильтр" не до конца очищает кровь от продуктов жизнедеятельности. Невыведенные из организма токсины создают для него угрозу. А ещё они пахнут аммиаком — и если вы каждый день его чувствуете, сходите к врачу.
3. Как понять, что у вас цирроз печени
Слева — нормальная печень, справа — поражённая циррозом. Изображение © Wikimedia Commons / BruceBlaus
При проблемах с печенью изо рта может пахнуть чесноком или тухлыми яйцами. Эти же "ароматы" способны выделяться и через потовые железы, например из подмышек. Дело снова в токсинах, которые накапливаются в крови.
Если печень долго не выполняет свою функцию, её рабочая ткань заменяется соединительной. Возникает цирроз, который может перерасти в печёночную недостаточность и даже рак.