Москвичи рискуют "расплавиться" из-за аномальной жары, которая вот-вот нагрянет

Москвичей предупредили об экстремальной жаре до +34 °С. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления МЧС. В четверг и пятницу — 3 и 4 августа — в дневные часы воздух прогреется до 29–31 °С, а на выходных будет ещё жарче, предупреждает Росгидромет. С 5 по 7 августа повсеместно ожидается сильная жара, столбики термометров покажут 32–34 °С.

В связи с негативным прогнозом спасатели просят соблюдать осторожность и напоминают о простых правилах, которые помогут сберечь жизнь и здоровье на фоне зноя.

"Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды", — рекомендует ведомство.