Москвичи рискуют "расплавиться" из-за аномальной жары, которая вот-вот нагрянет
Росгидромет предупредил москвичей об аномальной жаре до +34 градусов
Росгидромет предупредил москвичей об аномальной жаре до +34 градусов 5–7 августа. Фото © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев
Москвичей предупредили об экстремальной жаре до +34 °С. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления МЧС. В четверг и пятницу — 3 и 4 августа — в дневные часы воздух прогреется до 29–31 °С, а на выходных будет ещё жарче, предупреждает Росгидромет. С 5 по 7 августа повсеместно ожидается сильная жара, столбики термометров покажут 32–34 °С.
В связи с негативным прогнозом спасатели просят соблюдать осторожность и напоминают о простых правилах, которые помогут сберечь жизнь и здоровье на фоне зноя.
"Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды", — рекомендует ведомство.
Тем, кто решит переждать пик жары у водоёмов, спасатели советуют купаться только на оборудованных пляжах и ни в коем случае не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее автолюбителям назвали две опасные ошибки при заправке машины в жару, а ещё рассказали о том, что некоторые вещи в салоне авто оставлять в зной небезопасно из-за угрозы взрыва. Среди таких предметов аэрозольные спреи, защитные перцовые баллончики, а также газовые зажигалки.