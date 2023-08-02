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2 августа, 05:05

Автолюбителям назвали две опасные ошибки при заправке машины в жару

Автоэксперт Шапарин призвал летом не ездить "на парах" и не переполнять бензобак

Бензин легко воспламеняется, поэтому летом при заправке автомобиля важно быть очень осторожным. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин назвал два правила, которые нужно соблюдать, чтобы не устроить пожар.

"Не надо держать бак пустым, то есть не надо ездить "на парах". Летом у нас не охлаждается бензонасос, соответственно, он может давать слишком много тепла, что может привести к тому, что вскипит бензин", пояснил Шапарин в интервью радио Sputnik.

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Второе правило — не переливать бензобак. В большинство автомобилей можно залить дополнительные литр–два топлива после отсечки пистолета на заправке, однако делать это в летний период не стоит. Эксперт назвал опасным, если из горловины бензобака начинает литься топливо.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр рассказал о том, что некоторые вещи в салоне авто оставлять в жару небезопасно из-за угрозы взрыва. Среди таких предметов — аэрозольные спреи, защитные перцовые баллончики, а также газовые зажигалки.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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