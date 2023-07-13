Может загореться авто: Эксперт назвал вещи, которые нельзя оставлять в салоне в жару

Некоторые вещи в салоне авто оставлять в жару небезопасно из-за угрозы взрыва. В числе этих предметов — аэрозольные спреи, защитные перцовые баллончики, а также газовые зажигалки. Об этом предупредил в беседе с "Газетой.ru" вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр.

Специалист объяснил, что если какой-то из этих предметов взорвётся в автомобиле во время движения, то это может напугать водителя и даже спровоцировать ДТП. Более того, в отдельных случаях авто может даже загореться.

"В жару температура в салоне машины иногда доходит до 80 градусов. Некоторые водители возят с собой перцовые баллончики для защиты и оставляют их в нишах дверей. При нагреве свыше 50 градусов такой баллон может сдетонировать. Если он взорвётся в дороге, водитель потеряет контроль, в результате может случиться авария", — пояснил Хайцеэр.

В зоне риска и видеорегистраторы, так как на жаре они могут сломаться, предупредил Хайцеэр. Кредитные карты, оставленные в бардачке, могут прийти в негодность. Опасность несут и растворители, ведь в случае протечки они способны вызвать отравление, резюмировал эксперт.