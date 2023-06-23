Россиян предупредили о подорожании европейских авто после новых санкций
Юрист Славнов спрогнозировал подорожание автомобилей из-за новых санкций ЕС
После введения 11-го пакета санкций Евросоюза автоюрист Дмитрий Славнов спрогнозировал рост цен на европейские автомобили. Впрочем, эксперт уточнил, что это продлится недолго. Из-за решения еврочиновников по запрету экспорта машин, по сути, ничего глобального не произойдёт, а свято место пусто не бывает, пояснил Славнов в беседе с телеграм-каналом "SHOT-Проверка".
"Да, сейчас придёт китайский автопром, где-то мы что-то займём своим. Европейцы поймут, что сейчас для вливания у них денег нет, они очень много теряют. Мне кажется, буквально через полтора-два года всё устаканится. Они будут ещё делать скидки на свои машины", — сказал юрист.
Славнов также подчеркнул, что такие гиганты, как BMW или Mercedes-Benz, "фыркнут носом", но никогда не откажутся от такого куска пирога, как огромный российский рынок.
Напомним, расширение запрета на экспорт автомобилей класса люкс, а также на все электро-, гибридные и даже подержанные машины предусмотрено 11-м пакетом антироссийских санкций, который вступил в силу сегодня. Кроме того, новые рестрикции касаются 70 человек, 30 юридических лиц, а также поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба". При этом сырьё из третьих стран по-прежнему разрешено доставлять этим маршрутом, что отдельно оговорено в документе.
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