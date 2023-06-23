Россиян предупредили о подорожании европейских авто после новых санкций

После введения 11-го пакета санкций Евросоюза автоюрист Дмитрий Славнов спрогнозировал рост цен на европейские автомобили. Впрочем, эксперт уточнил, что это продлится недолго. Из-за решения еврочиновников по запрету экспорта машин, по сути, ничего глобального не произойдёт, а свято место пусто не бывает, пояснил Славнов в беседе с телеграм-каналом "SHOT-Проверка".

"Да, сейчас придёт китайский автопром, где-то мы что-то займём своим. Европейцы поймут, что сейчас для вливания у них денег нет, они очень много теряют. Мне кажется, буквально через полтора-два года всё устаканится. Они будут ещё делать скидки на свои машины", — сказал юрист.