Врач советует охлаждать кондиционером воздух в жару максимум на 7 градусов

Слишком сильные перепады температуры в жаркие дни могут стать причиной болезни. Поэтому кондиционер не стоит устанавливать на режим, охлаждающий воздух на семь градусов ниже, чем уличная температура. Об этом предупредила заведующая отделением терапии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Татьяна Воробьёва.

Врач объяснила, что кондиционер не должен охлаждать воздух слишком сильно, он должен создавать прохладу не слишком резко, а в умеренном темпе. А ещё не стоит находиться непосредственно под воздушными потоками устройства.

"Осторожно пейте холодные напитки. Воздержитесь от алкоголя. Нарушение восприятия температуры не приведёт к хорошим последствиям", — добавила медик в беседе с РИАМО.

Холодная вода опасна для питья, а тем более для купания, предостерегла заведующая терапевтическим отделением. Запрыгнувший в воду слишком низкой температуры человек создаёт мощный стресс для организма, значительно повышая для себя риск заболеть.

Негативно сказаться на самоощущении могут не только слишком быстрые перепады температуры, но и излишне длительное пребывание под лучами солнца, напомнила Воробьёва. Солнечный удар сопровождается покраснениями и даже ожогами кожи, болью в голове, головокружениями, слабостью вплоть до потери сознания, тошнотой, рвотой, повышением температуры и в крайних случаях судорогами. Впрочем, здесь важно точно знать, что к этим симптомам привели именно жара и солнце, а не иные причины, заключила терапевт.