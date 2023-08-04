Эндокринолог назвала симптомы, при которых в жару нужно срочно обращаться к врачу
Доктор Павлова: Помните, что удар бывает не только солнечный, но и тепловой
В жару увеличивается вязкость крови, поднимается артериальное давление и повышается риск тромбообразования, поэтому установившаяся в столичном регионе погода может стать настоящим испытанием для организма. Об этом предупредила москвичей и гостей столицы эндокринолог Зухра Павлова.
Она перечислила симптомы, которые могут развиться на фоне жаркой погоды и требуют немедленного обращения к врачу:
- одышка;
- боли и дискомфорт в области сердца;
- сбой сердечного ритма (когда отчётливо чувствуется сердцебиение или сердце бьётся вразнобой);
- головокружение и головные боли, если раньше их не было;
- более быстрое утомление от физических нагрузок;
- длительное повышение артериального давления (на 10–15 мм рт. ст. больше обычного).
"Помните, что удар бывает не только солнечный, но и тепловой. Это бывает, когда в помещении жарко и душно. Если нет кондиционера, помогут вентиляторы, тёмные шторы", — написала доктор Павлова в своём телеграм-канале.
Лайф уже писал, что в сильную жару возрастает нагрузка на сердце, так как увеличивается частота сердечных сокращений, повышается артериальное давление, отекают ноги, а чрезмерная потеря жидкости (обезвоживание) повышает риск тромбообразования. Врач-терапевт рассказала о том, как пережить жару сердечникам, гипертоникам и гипотоникам.
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв