Эндокринолог назвала симптомы, при которых в жару нужно срочно обращаться к врачу

В жару увеличивается вязкость крови, поднимается артериальное давление и повышается риск тромбообразования, поэтому установившаяся в столичном регионе погода может стать настоящим испытанием для организма. Об этом предупредила москвичей и гостей столицы эндокринолог Зухра Павлова.

Она перечислила симптомы, которые могут развиться на фоне жаркой погоды и требуют немедленного обращения к врачу:

одышка;

боли и дискомфорт в области сердца;

сбой сердечного ритма (когда отчётливо чувствуется сердцебиение или сердце бьётся вразнобой);

головокружение и головные боли, если раньше их не было;

более быстрое утомление от физических нагрузок;

длительное повышение артериального давления (на 10–15 мм рт. ст. больше обычного).

"Помните, что удар бывает не только солнечный, но и тепловой. Это бывает, когда в помещении жарко и душно. Если нет кондиционера, помогут вентиляторы, тёмные шторы", — написала доктор Павлова в своём телеграм-канале.