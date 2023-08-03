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3 августа, 14:26

Врач рассказал об опасных способах спастись от жары

Врач Кабычкин: Переохлаждение после жары грозит радикулитом и невралгиями

Резкие перепады температур создают риски для здоровья людей с хроническими заболеваниями, такими как недуг сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и болезни опорно-двигательного аппарата, поэтому во время жарких дней очень важно грамотно выбирать одежду. Об этом рассказал заслуженный врач России Андрей Кабычкин.

"Если человек вспотел и встал на сквозняке или под кондиционер, ему обеспечено переохлаждение. Это чревато радикулитами, невралгиями, невропатиями", — объяснил медик в беседе с RT.

Кроме того, сберечь здоровье позволит летний головной убор, препятствующий нагреванию содержимого черепа, которое становится причиной головной боли и солнечных ударов. А ещё Кабычкин предостерёг от купания в водоёмах после выпитого спиртного, это опасно остановкой сердца.

Врач советует охлаждать кондиционером воздух в жару максимум на 7 градусов

Врач советует охлаждать кондиционером воздух в жару максимум на 7 градусов

В сильную жару возрастает нагрузка на сердце, так как увеличивается частота сердечных сокращений, повышается артериальное давление, отекают ноги, а чрезмерная потеря жидкости (обезвоживание) повышает риск тромбообразований. Врач-терапевт рассказала Лайфу о том, как пережить жару сердечникам, гипертоникам и гипотоникам.

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Freepik

Юрий Лысенко
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