Врач рассказал об опасных способах спастись от жары

Резкие перепады температур создают риски для здоровья людей с хроническими заболеваниями, такими как недуг сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и болезни опорно-двигательного аппарата, поэтому во время жарких дней очень важно грамотно выбирать одежду. Об этом рассказал заслуженный врач России Андрей Кабычкин.

"Если человек вспотел и встал на сквозняке или под кондиционер, ему обеспечено переохлаждение. Это чревато радикулитами, невралгиями, невропатиями", — объяснил медик в беседе с RT.

Кроме того, сберечь здоровье позволит летний головной убор, препятствующий нагреванию содержимого черепа, которое становится причиной головной боли и солнечных ударов. А ещё Кабычкин предостерёг от купания в водоёмах после выпитого спиртного, это опасно остановкой сердца.